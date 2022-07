Côte d’Ivoire: Le navire militaire brésilien "Fragata União F45" à Abidjan

La Fragata União F45 (Frégate Union F45), un navire militaire brésilien, est en escale au Port d’Abidjan depuis le lundi 4 juillet 2022.

En escale au Port d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, pour trois jours, la présence du Fragata União F45 (Frégate Union F45), un navire militaire brésilien, s’inscrit dans le cadre de la coopération avec les autorités maritimes ivoiriennes sur les questions de prévention et de lutte contre les actes de piraterie dans le Golfe de Guinée, a indiqué le Commandant de la frégate, Sandir Anzonio Freizas D’ALMEIDA.

Après l’accostage, une délégation de l’équipage, conduite par l’Ambassadeur du Brésil en Côte d’Ivoire, SEM. Fausto Carmello, est allée présenter ses civilités à l’Autorité Portuaire. Au nom du Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan (PAA), M. Hien Yacouba SIE, le Colonel COFFI Emmanuel, Commandant du port, a exprimé la joie de l’Autorité Portuaire de recevoir ce navire au port d’Abidjan.

Il a ensuite tenu à saluer l’élan de coopération internationale pour venir à bout de la piraterie maritime, fléau contre lequel aucun pays concerné ne peut lutter seul. Le gouvernement ivoirien et les responsables du PAA sont, en effet, totalement disposés et engagés à collaborer avec toutes les parties prenantes.

A noter que la Côte d’Ivoire a pris une part très active dans l’élaboration l’accord de Yaoundé qui réunit les pays membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) et de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), en vue de mutualiser leurs stratégies et moyens pour garantir la sûreté et la sécurité maritimes dans le golfe de Guinée.

Cette vaste zone qui s’étend sur des milliers de kilomètres au large de la côte ouest du continent, du sud du Sénégal jusqu’à l’Angola, est considérée comme la plus dangereuse au monde pour la navigation maritime.

L’accord de Yaoundé, fortement soutenu par les Nations Unies et d’autres partenaires multilatéraux, porte de plus en plus de fruits, au regard du dernier rapport annuel du Bureau maritime international (BMI) publié mi-janvier 2022, qui souligne qu’en 2021, seulement 34 actes de piraterie et attaques armées ont été enregistrés dans le golfe de Guinée contre 81 l’année précédente.