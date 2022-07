PSG: Voici ce que Christophe Galtier réserve aux Parisiens capricieux

PSG - Officiellement présenté au Parc des Princes ce mardi 05 juillet, Christophe Galtier a bien l’intention de se faire respecter par les stars parisiennes, qu’il est le chef du vestiaire.

La signature de Christophe Galtier au PSG a été officialisée ce mardi

Lors d'une conférence de presse, le nouveau coach parisien a détaillé les contours de son projet de jeu et ses ambitions avec le club de la capitale.

L’ancien entraîneur de Saint-Etienne, Lille et Nice a confié toute son émotion de pouvoir signer chez les champions de France.

"On dit 'ici c'est Paris'. Cela suscite des attentes de la part des spécialistes et des supporters. Il va falloir travailler dans le bon sens pour rendre les gens heureux. Je mesure ma responsabilité pour faire une grande saison, je m'y suis préparé. Si j'ai accepté ce poste, c'est que j'en suis capable", a-t-il expliqué avant d'entrer dans le détail de ses ambitions avec le club de la capitale.

Nasser Al-Khelaïfi a révélé que Luis Campos travaillait sur la mise en place d’un règlement interne.

Christophe Galtier s’est voulu intransigeant, concernant les écarts de conduite qui pourraient survenir dans le vestiaire du PSG. L’ancien Niçois sera ferme : “La première des choses, c’est d’échanger, partager avec eux mais aussi d’imposer. Il n’y aura pas de compromis dans ce que doit être la force du groupe par rapport aux objectifs définis. On doit avoir un projet commun, sans aucun compromis. Je ne vais pas révolutionner le vestiaire, je vais observer, écouter. Je sais que j'aurai l'appui de tout le monde, de la direction pour prendre les décisions”, a-t-il expliqué.

“L’exigence, le travail, le respect et l’équipe avant toute chose”

Et de préciser : “À partir du moment où un joueur ne se pliera pas à ce qu’est le projet, il n’y aura aucun compromis là-dedans. L’exigence, le travail, le respect et l’équipe avant toute chose. Comme dans tout groupe, il y aura quelques fois quelques manquements, on va faire en sorte qu’il y en ait le moins possible. Aucun joueur n’est au-dessus de l’équipe.” Nasser Al-Khelaïfi lui a apporté son soutien : “Luis Campos est en charge de la mise en place d'un règlement au sein du club, déclare le président parisien. Si un joueur ne veut pas le respecter, il sera mis à l'écart. S'il ne veut pas travailler avec notre coach, respecter notre collectif…”, a indiqué le président du PSG.

Le vestiaire parisien a la réputation d’être particulièrement complexe à gérer. Mauricio Pochettino et Thomas Tuchel s’y sont notamment cassé les dents.