Chantre Édi Gnamba Agnès: "Mes chansons peuvent guérir un malade"

À l’issue de la double cérémonie de dédicace de son 2e album et de la présentation de son ONG, le samedi 02 juillet 2022, à la bibliothèque municipale Niangoran Boua d’Agboville, la chantre Édi Gnamba Agnès dit Maman Agnès, s’est confiée à Afrique sur-7. Entretien !

Interview avec la chantre Édi Gnamba Agnès dit Maman Agnès

Dites-nous, qu’est-ce-qui vous a amené à la chanson ?

J’ai commencé très jeune à soigner les gens avec les plantes à travers la prière. C’est en songe que, j’ai reçu le don de la chanson.

Je dormais une fois et il y une voix qui me disait : ma fille tu vas chanter en mon nom. Ma fille, chante en mon nom parce que la chanson est l’équivalent de plusieurs prières. C’est fort ! Et, cela s’est répété à plusieurs reprises. Je me suis dit mais je ne sais pas chanter et comment vais-je chanter puis donner les titres de chanson ? C’est ainsi que, la voix m’a dit : ma fille si tu crois en moi et que tu as la foi tu vas chanter en mon nom. Voilà comment tout a commencé.

Votre album comporte combien de titres ?

Je suis à mon second album intitulé "Offotchimaba" en langue Abbey, qui veut dire si Dieu te touche, tu reçois la bénédiction. Mon album comporte 6 titres, qui traite les sujets de la sorcellerie, la perdition, la maladie, l’amour, la résurrection et les miracles.

Avec Jésus-Christ, il faut avoir la foi et si tu as la foi tu reçois la bénédiction et la guérison. On peut être chrétien mais manquer de foi. C’est pourquoi, dans mes chansons j’exhorte les gens à se confier au Seigneur pour bénéficier des grâces. Dans mes chansons, je demande à Dieu de nous toucher. Je prie pour Agboville, pour l’Agnéby-Tiassa et pour toute la Côte d’Ivoire afin qu’on demeure dans la paix et la cohésion sociale.

Ces dernières années, nous assistons de plus en plus aux phénomènes de la drogue, de cybercriminalité, et dernièrement de porty porta. Quel est votre point de vue sur ces pratiques ?

Je prie le Seigneur afin qu’il touche le cœur de ceux qui font ça afin qu’ils changent leur vie. Quand tu t’adonnes à ce genre de pratique malsaine, le Seigneur t’abandonne totalement. Alors, quand Dieu t’abandonne tu es à la merci de l’ennemi, du diable, qui te détruit. Tu peux gagner l’argent en le faisant mais sache que, tu es en train de détruire la ta vie et celle de tes enfants. Car, tous les actes que nous posons, aujourd’hui, rejaillissent forcément sur notre progéniture. Je demande donc, à ces personnes de se détourner de ces pratiques occultes. Il faut confier ces soucis au Seigneur car l’or et de l’argent lui appartiennent.

Quels sont vos projets d’avenir ?

J’ai créé une ONG pour continuer d’aider les personnes malades, qui manquent de moyens financiers. Moi non plus, je n’ai pas suffisamment mais je les aide à travers ma prière et quelques médicaments traditionnels que, je mets à leur disposition. C’est pourquoi, je sollicite le soutien de l’État afin que, je puisse aider davantage de personnes dans le besoin.

Vous avez un appel à lancer ?

Les morceaux que, je chante sont capables de guérir psychiquement un malade. La guérison est d’abord psychologique avant d’être physique. Ce sont des chansons qui apaisent lorsqu’on a des difficultés. Donc, j’appelle mes frères et sœurs d’Agboville, de l’Agnéby-Tiassa et de toute la Côte d’Ivoire, à se procurer mon CD.

Tizié TO Bi

Correspondant régional