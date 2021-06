Bonne gouvernance: Les OSC s’impliquent dans le contrôle des Finances publiques

Dans le dessein de permettre aux acteurs de la société civile et les populations à exercer leur droit à la redevabilité à l’accès à l’information et à la transparence de l’action publique, d’une part, et aider les autorités et les acteurs publics à mieux orienter les actions publiques dans l’intérêt général, d’autre part ; l’Union Européenne et la Fondation Konrad Adenauer Stiftung (KAS) ont cofinancé le projet ‘’Finances publiques, Notre affaire à tous’’ (FiPNAT) qui sera mis en œuvre par l’ONG Action pour la Protection des Droits de l’Homme (APDH).

Bonne gouvernance et lutte contre la corruption : Les organisations de la société civile s’impliquent dans le contrôle des Finances publiques

Une rencontre d’échanges s’est tenue, le vendredi 04 juin 2021, à la salle CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau et a réuni les organisations de la société civile (OSC), la Commission d’Accès à l’Information d’intérêt public et aux Documents publics (CAIDP), les ministères techniques notamment de l’Économie et des Finances, du Budget et du Portefeuille de l’État, de la Communication et des Médias, des Transports, de l’Intérieur et de la Sécurité.

Selon Oligbo Romaric, Vice-président de l’APDH, il sera mis sur pied un centre d’assistance aux informations financières et budgétaires avec l’implication des OSC et des citoyens. Se voulant un portail interactif, cette structure sera un lieu d’échanges d’informations, de partage d’expériences et de renforcement de capacités de la société civile ivoirienne.

« Il s’agit d’un espace d’implication de la société civile dans les enjeux de gouvernance à travers le contrôle citoyen », a commenté le premier intervenant, avant de présenter les missions de cette plateforme : « L’objectif du centre est de servir de lieu d’archivage, de disponibilité, de traitement et d’analyse d’informations relatives aux questions de gouvernance financière dans le but d’éclairer la compréhension de la société civile et de nourrir des réflexions pour une contribution qualitative des citoyens et des actions de la société civile aux politiques publiques ».

Dans sa communication, Félicité Kramoh, Directrice des Opérations de la CAIDP, a présenté la relation entre le contrôle citoyen et le droit d’accès à l’information publique. Pour la seconde oratrice, le contrôle citoyen de l’action publique se définit comme « toute action de la part des citoyens ou des organisations de la société civile (OSC) qui vise à contrôler l’action publique ou à obliger l’État à rendre des comptes aux citoyens ». Non sans formuler des recommandations à l’endroit des parties présentes notamment les OSC et les ministères à savoir :

la diffusion régulière d’informations accessibles librement sur les politiques/programmes et des budgets, la simplification des documents diffusés pour les rendre accessibles aux populations, la formalisation de la participation du secteur privé et de la société civile dans tout le processus budgétaire, le renforcement des capacités des citoyens (des ONGs) en matière de collecte et d’analyse des données financières, méthodes de planification, de suivi et d’évaluation et d’audit participatif.

Le Représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Florian Karner, a salué cette initiative qui, dira-t-il, est fondamentale dans la construction d’une démocratie. C’est certainement le leitmotiv, confiera-t-il, qui a motivé la participation de cette structure allemande au financement de ce projet ‘’Finances publiques, Notre affaire à tous’’.

Aux dires du diplomate allemand, une vraie démocratie doit reposer sur les piliers tels que la bonne gouvernance, la participation citoyenne, la transparence dans les finances publiques et le contrôle de l’action publiques par les OSC. La cérémonie s’est achevé par la lecture d’un mémorandum des Organisations de la société civile (OSC) à l’attention des gouvernants ivoiriens.

Une Correspondance particulière de P. K.