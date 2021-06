Côte d’Ivoire: Des handicapés se préparent pour l'accueil de Gbagbo

En Côte d'Ivoire, la fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés (FAHCI), se mobilise pour accueillir Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien dont le retour au bercail est annoncé pour le 17 juin prochain.

L'ex-ministre Raphaël Dogbo et des handicapés ivoiriens se mobilisent pour l'accueil de Laurent Gbagbo

Raphaël Dogbo et la fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés de Côte d'Ivoire (FAHCI), ne resteront pas en marge des préparatifs du retour en Côte d'Ivoire de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo.

À la tête d'une délégation de l'organisation qu'il dirige, l'ancien ministre a été reçu, lundi 7 juin 2021 par Léon Emmanuel Monnet, en charge du comité opérationnel de l'accueil de l'ancien président ivoirien.

Raphaël Dogbo et ses camarades handicapés, disent être venus se mettre à la disposition de l'ex-ministre ivoirien de l'Énergie, pour la réussite de l'évènement. En retour, Léon Emmanuel Monnet qui avait à ses côtés M. ABOUA Joseph (Vice-Président) et Me Dacoury Roger (Secrétaire permanent), a rassuré ses hôtes sur les dispositions prises par le Comité opérationnel pour assurer une meilleure prise en compte des personnes handicapées tant au niveau de l'accueil que de la communication ciblée à l'arrivée du "Héros de la CPI".

Emmanuel Monnet a invité la FAHCI à sonner la mobilisation des nombreux partisans en situation de handicap du Président Laurent Gbagbo, le 17 juin 2021, date prévue de ce retour. Les discussions avancent bien jusqu'à ce jour, avec le gouvernement ivoirien.

Rien ne devrait en principe s'opposer à l'accueil populaire que lui réservent ses militants et sympathisants. Le retour de Laurent Gbagbo, devrait contribuer à la paix et à la réconciliation nationale.