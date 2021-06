Retour de Gbagbo: Des ex-combattants et démobilisés prennent position

Des ex-combattants de la crise postélectorale de 2010-2011, réunis au sein du mouvement "les Amis de la paix", sont montés au créneau, mercredi 9 juin 2021 pour interpeller les acteurs politiques sur les risques de tension qu'ils font à nouveau courir à la Côte d'Ivoire.

Retour de Gbagbo : Des ex-combattants lancent un appel aux exilés fraîchement rentrés au pays

Lors de la conférence de presse qu'il a animée ce mercredi à Abidjan, le président Apka Apkess alias "le faucon", n'a pas mâché ses mots. " Le peuple est fatigué. Nous les démobilisés et les ex-combattants avons fait une erreur en prenant les armes à l'époque, mais cela ne va plus se répéter. Si jamais il y a une personne qui pense que nous sommes là pour faire des bêtises et qui vient nous voir, nous allons les dénoncer", a-t-il averti.

Cette interpellation du président Akpa Akpess est consécutive à l'atmosphère de tension qui plane sur la Côte d'Ivoire depuis l'annonce du retour au pays de Laurent Gbagbo.

Selon lui, l'ancien chef de l' Etat est certes libre de regagner son pays, mais il faudrait que cela se passe dans un climat social apaisé. C'est pourquoi, il ne manque pas de lancer un appel à l'endroit des cadres du Front populaire ivoirien (FPI), à qui l'on prête des propos souvent guerriers.

" Nous avons un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Nous demandons donc aux exilés fraîchement rentrés d'exil de mettre un peu d'eau dans leur vin", a-t-il interpellé. " C'est normal que le président Gbagbo rentre. Il est aussi normal que ses partisans soient heureux. Mais de grâce, il ne faut pas instrumentaliser sa venue", a-t-il fait savoir.

Poursuivant, Apka Apkès a remercié le président Alassane Ouattara et le gouvernement ivoirien pour les nombreuses actions posées en faveur de la paix et de la cohésion entre les populations. À Guillaume Soro, l'ex-chef du parlement ivoirien, accusé de tentative de déstabilisation, il a conseillé de s'inscrire dans la dynamique de paix et de réconciliation nationale en cours dans le pays.

"Soro doit également s'inscrire dans le cadre de la paix. Qu'il vienne demander pardon publiquement au chef de l' Etat", a-t-il exhorté. Les Amis de la paix sont un mouvement apolitique composé d'anciens combattants et d'ex-démobilisés issus des deux camps antagonistes de la crise postélectorale de 2010-2011.

Ils se sont donné pour mission de prôner la paix et d'interpeller sur les risques de nature à embraser à nouveau le pays.