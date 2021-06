Lutte contre le terrorisme en CI: La France forme une unité spéciale

Dans sa politique de lutte contre le terrorisme, la Côte d'Ivoire a signé un accord avec la France le jeudi 10 juin 2021. Téné Birahima et Jean-Yves Le Drian ont paraphé un accord de partenariat sur la gestion de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme basée à Jacqueville.

La Côte d'Ivoire et la France s'engagent pour la lutte contre le terrorisme

Le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara et Jean-Yves Le Drian, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères ont mis à exécution une initiative née en 2017 entre Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Il s'agit de la signature de l'accord de partenariat sur la gestion de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. "Nous venons de signer l'accord de partenariat sur la gestion de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme qui est une initiative née depuis 2017 entre le président français Emmanuel Macron et le président ivoirien Alassane Ouattara. La mise en place de cette académie repose essentiellement sur la formation d'une unité spéciale militaire basée sur le partage de renseignements et aussi sur la formation de magistrats pour gérer tous les aspects relatifs aux conflits terroristes'', a laissé entendre le frère cadet du chef d'État ivoirien le jeudi 10 juin 2021.

Jean-Yves Le Drian a expliqué que l'Académie de lutte contre le terrorisme répond à une dimension interministérielle, à savoir la participation de cadres des ministères de la Défense, de l'Intérieur et de la Justice, mais à une dimension internationale. ''C'est un outil, à la fois, de formation et d'entraînement contre ce drame permanent qu'est le terrorisme qui touche singulièrement les pays d'Afrique de l'Ouest'', s'est exprimé le ministre d'Emmanuel Macron.

Le nord de la Côte d'Ivoire est visé ces derniers temps par des attaques terroristes. Le vendredi 28 mai 2021, à Kafolo, à la frontière ivoiro-burkinabè, une mine antipersonnelle a explosé au passage d'un cortège de soldats ivoiriens. Il ne faut pas oublier que le lundi 7 juin 2021, une attaque perpétrée dans la localité de Tougbo a causé la mort d'un soldat ivoirien, selon le communiqué de l'état-major général des armées.