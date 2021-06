Le Lycée Garçons de Bingerville récompense ses meilleurs élèves samedi

Le lycée Garçons de Bingerville sera en fête le samedi 12 juin 2021 à l’occasion de la cérémonie de l’excellence et du mérite qui récompense ses meilleurs élèves.

Bingerville: Mamadou Bamba, parrain de la cérémonie de récompense des meilleurs élèves du Lycée Garçons

L’amicale des anciens du Lycée Garçons de Bingerville (ALGB), en collaboration avec l’administration du lycée Garçons de Bingerville, organise le samedi, une cérémonie de l’excellence et du mérite.

Cette activité qui récompense les meilleurs élèves de cet établissement scolaire mythique, est co-parrainée par Issiaka Konaté, Directeur général des Ivoiriens de l’étranger, et par El Hadj Mamadou Bamba, Directeur financier et comptable (DFC) de la Société de Gestion des Stocks Pétroliers de Côte d'Ivoire (GESTOCI).

Placée sous la présidence de Pongathie Abraham Sanogo, Directeur régional de l’éducation nationale (DREN) Abidjan I, la cérémonie est prévue pour se tenir au préau du lycée Garçons de Bingerville en présence des autorités locales, des parents d’élèves, des élèves et d’autres invités de marque.

L’amicale des anciens du Lycée Garçons de Bingerville agit régulièrement en faveur des élèves et du personnel de l’établissement. En janvier 2020, l’ALGB avait offert au lycée, deux-cents (200) tables-bancs et plusieurs manuels scolaires ainsi qu’un ordinateur, pour un montant total de plus 6 millions de Fcfa.

« C’est pour nous un acte de reconnaissance vis à vis de cette école qui nous a beaucoup donné. Elle qui a fait de nous ce que nous sommes », avait déclaré le président de l’amicale, Charles Kouadio Winner.

Co-parrain de la cérémonie, Mamadou Bamba est lui-même un ancien du Lycée Garçons de Bingerville. Diplômé en Comptabilité et Finances, l’actuel DFC de la GESTOCI totalise, à 47 ans révolus, près de 22 années d’expériences professionnelles dont 18 passées dans l'industrie pétrolière et 4 années dans des Cabinets internationaux d'audit, chez Arthur Andersen et KPMG.