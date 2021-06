Grève dans les stations services, le transport perturbé du 14 au 16 juin

A l'issue d'une importante rencontre tenue le vendredi 11 juin 2021, l'organisation des gérants de stations services de Côte d’Ivoire (OGSCI) a deposé auprès des autorités compétentes un préavis de grève pour un arrêt de travail allant du 14 au 16 juin 2021 si rien n'est fait d'ici là par les pouvoirs publics pour solutionner le différend qui l'oppose à la société Côte d’Ivoire Métrologie.

Côte d’Ivoire: Les gérants de stations services menacent de rentrer en grève

Excédée et étouffée par le coût exorbitant des prestations de la société Côte d’Ivoire Metrologie, l'organisation des gérants de stations services demande la rupture de la convention qui la lie à cette société et la cessation de toutes ses activités dans les points statitions services et points de vente de carburant et de produits pétroliers.

Dans l' attente d'une réponse à leur requête, les gérants de stations services ont décidé de ne pas recevoir les agents de cette société sur les sites de vente jusqu'au règlement de la question des coûts des prestations de cette dernière. Donnant les menus détails de cette affaire, un responsable de l'organisation des gérants de stations, s'est expliqué.

''C'est le ministère du commerce qui avait la charge de contrôler nos stations. Et le contrôle se fait deux fois par an. Depuis un moment, c'est la société Côte d'Ivoire Métrologie SA, créée par Youssouf Soumahoro, ex ministre du commerce , qui procède au contrôle. Au temps où le ministère du commerce exerçait son contrôle, un pistolet de la pompe contrôlé, nous coûtait 10 000 FCFA.Aujourdhui,pour le contrôle d'une pompe, nous sommes facturés à 150 000 FCFA par la société Côte d'Ivoire Métrologie SA. Ce fossé vertigineux dans le coup d'une même prestation est ahurissant et inacceptable. Nous ne voulons plus de cette société qui nous consume et nous tue à petit feu. Cependant, nous restons ouverts à toutes négociations en vue de régler définitivement ce problème de coût surévalué des prestations de Côte d’Ivoire metrologie", a-t-il fait savoir.

Avec Sercom

Pour marquer leur désir d'un dialogue , les gérants de stations services en appellent à l'intervention ou à l'arbitrage des autorités compétentes et se disent prêts à tout, en vue de parvenir à des discussions fructueuses avec les pouvoirs publics.