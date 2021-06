Retour de Gbagbo - Adama Bictogo : "Il faut éviter le spectacle"

À moins de 24 heures du retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire, Adama Bictogo a adressé un message aux militants du Front populaire ivoirien (FPI). Le directeur exécutif du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), le parti au pouvoir, a demandé aux partisans du "Woody" de Mama d'éviter le spectacle et le triomphalisme.

Bictogo parle au FPI avant le retour de Gbagbo

Le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire est attendu pour le jeudi 17 juin 2021. L'ancien président ivoirien qui a gagné son combat judiciaire devant la CPI (Cour pénale internationale), retrouvera les siens après dix ans hors de son pays. Les partisans de Laurent Gbagbo sont déterminés à célébrer le retour de leur héros. Cependant, Adama Bictogo voit d'un mauvais oeil le projet des militants du parti à la rose.

En effet, le directeur exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, au cours d'une réunion de son parti politique le mardi 15 juin 2021, a estimé "qu'aujourd'hui s'il y a quelqu'un à fêter, c'est bien, le président Alassane Ouattara qui, par sa grande générosité, sa vision de voir la Côte d'Ivoire rassemblée est en train de bâtir une nation". Le député d'Agboville a tenu à rappeler que le président ivoirien, "dans sa dynamique de rassembler tous les Ivoiriens autour d'un idéal, a permis le retour de certains exilés, de certaines personnalités politiques" dont Laurent Gbagbo.

"Pour nous, tout ce que nous demandons et recherchons, c'est que les fils et les filles de la Côte d'Ivoire comprennent que le plus important, c'est que nous soyons ensemble", a dit Adama Bictogo. "Il faut donc éviter le spectacle, le triomphalisme parce que les actes posés par le président Alassane Ouattara, ce sont des actes qui profitent à la Côte d'Ivoire. Et ce qui doit nous unir, c'est la Côte d'Ivoire", a poursuivi le directeur exécutif du RHDP.