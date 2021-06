Assinie: Ce qui s’est passé entre Eudoxie Yao et le manager de Grand P

La star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, s’est expliquée sur sa supposée relation amoureuse avec Alpha Sylla, le manager de Grand P.

Eudoxie Yao à propos de sa supposée liaison amoureuse avec le manager de Grand P : "Je suis partie me reposer mais..."

Plusieurs internautes ont récemment suspecté Alpha Sylla, le manager du chanteur guinéen Grand P, d'être le vrai amant de la star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao. Une situation qui avait obligé Eudoxie à dire sa part de vérité dans un message publié sur sa page Facebook.

''Alpha est comme un frère. Cette idée n'a jamais traversé mon esprit... Je reconnais que c'est quelqu'un de travailleur, je reconnais qu'il est gentil, il m'aime beaucoup; il a beaucoup fait pour moi. En Guinée, j'étais la plus heureuse du monde. Il a été très disponible pour moi. Je suis quelqu'un de très reconnaissante et je dirais toujours ce que les gens ont fait pour moi. Arrêtez de mélanger les choses. Le manager de Grand P est un homme marié'', a-t-elle fait savoir.

Des mois après, la bimbo ivoirienne et le manager Alpha Sylla se sont retrouvés à nouveau au cœur d'une vive polémique sur la toile. Tout est parti, en effet, d'une photo postée sur les réseaux sociaux, par le blogueur Bravador, dans laquelle l'on apercevait Eudoxie Yao assise sur les pieds du manager de Grand P et échangeant un regard langoureux avec ce dernier. Bravador est celui qui avait fait savoir qu’il existait une relation amoureuse entre Eudoxie Yao et le manager de Grand P.

Invité, mardi, à People Emik, Bravador a évoqué une situation suspecte qui s’est produite à Assinie. Il a révélé que, pendant qu’ils étaient tous réunis dans un espace de détente, Eudoxie Yao et le manager Alpha Sylla ont disparu pendant plus de 3 heures de temps. Egalement présente sur le plateau, Eudoxie Yao a formellement démenti cette affirmation.

‘’C’est archi faux. Nous étions à Assinie (…) Grand P était avec Alpha et son staff…Nous étions en train de manger et on a commencé à rigoler. C’est comme ça que je me suis assise sur ses pieds … C’est comme un frère pour moi. Donc ça ne me disait rien (…) Grand P était là et après, je suis partie me reposer mais je ne suis pas partie avec Alpha … Il est resté avec Grand P (…)‘’, a expliqué Eudoxie Yao. Quant à Grand P, il dit ne pas croire en cette supposée relation entre sa dulcinée et son manager.