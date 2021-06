Coulibaly Lamine (DG AGEF), écroué à la MACA pour escroquerie

Placé sous mandat de dépôt, Coulibaly Lamine vient de passer sa seconde nuit à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA) pour des faits d'escroquerie portant sur des fonds avoisinant le milliard de nos francs.

Détention de Coulibaly Lamine à la MACA, le président Ouattara veille à l'exécution des décisions

Directeur général de l’Agence de gestion foncière (AGEF), Coulibaly Lamine croupit en prison, depuis ce lundi 14 juin 2021. Ce responsable de cette structure publique est en effet inculpé « d’escroquerie portant sur la somme de 998 172 572 francs CFA, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux ». Le juge d’instruction, Palé Megostin, chargé du 12ème Cabinet au Pôle pénal économique et financier a ainsi ordonné la mise sous mandat de dépôt, et enjoint le régisseur de la MACA de l’y maintenir jusqu’à « nouvel ordre ».

Par ailleurs, le Président de la République, Alassane Ouattara, « mande et ordonne à tous huissiers de justice, à ce requis de pouvoir à l’exécution du présent mandat, aux Procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux de première instance d’y tenir la main; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis ».

À noter que le DG de l'AGEF rejoint Karim Ouattara, chef de service, poursuivi pour un milliard de FCFA de détournements. Le nom de Al Moustapha, homme bien connu du showbiz ivoirien, a par ailleurs été cité dans cette affaire. Notre informateur indique que l'homme est « actuellement à la gendarmerie pour complicité et entraves dans l'enquête ».

Retenons en outre que Coulibaly Lamine tombe sous le coup des dispositions du Code pénal, de l’ordonnance 2013-660 du 20/09/2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, et de la loi n°2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Un jugement est toutefois attendu pour situer définitivement la responsabilité du DG de l'AGEF dans cette affaire d'escroquerie, ainsi que les sanctions qui lui seront appliquées au cas où il était reconnu coupable des faits à lui reprochés.