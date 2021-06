Retour à Abidjan de Gbagbo: Alassane Ouattara au-dessus de la mêlée

Le président de la République, Alassane Ouattara, est favorable au retour en Côte d’Ivoire de son prédécesseur Laurent Gbagbo, définitivement acquitté des faits de crimes de guerre et crimes contre l’humanité par la Cour pénale internationale (CPI).

Adjoumani (RHDP): « Alassane Ouattara vient assurément de poser un acte de haute portée politique et humanitaire »

Loin de la Côte d’Ivoire depuis son transfèrement en 2011 devant la CPI à La Haye pour y être jugé après la grave crise post-électorale de 2010-2011 qui a causé la mort à 3000 personnes, Laurent Gbagbo, reconnu non coupable, devrait être de retour ce jeudi 17 juin 2021 à Abidjan. A son arrivée, l’ancien chef de l’Etat ivoirien aura, à sa disposition, le pavillon présidentiel de l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan Port-Bouet, que son successeur au palais présidentiel, a bien voulu lui accorder. Un acte qui témoigne de la grandeur d’âme du président de la République, Alassane Ouattara, qui met ainsi les intérêts supérieurs de la nation au-dessus des intérêts partisans.

« En décidant de mettre le pavillon présidentiel de l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan Port-Bouet ainsi que la cour attenante audit espace à la disposition du comité d’organisation chargé de l’accueil de l’ex Président Laurent Gbagbo, le Président de la République, SEM Alassane Ouattara vient assurément de poser un acte très fort, un acte de haute portée politique et humanitaire qui achève de convaincre de sa ferme volonté de faire aboutir le processus de réconciliation nationale en cours », se félicite Kobenan Kouassi Adjoumani.

Pour le porte-parole principal du RHDP (parti au pouvoir), face à la polémique qui enflait suite aux débats parfois houleux et passionnés qui inondaient les réseaux sociaux et les médias en général sur les conditions du retour en Côte d’Ivoire de Laurent Gbagbo, le Président Alassane Ouattara a su se mettre au-dessus de la mêlée et indiquer très clairement le chemin à ne jamais perdre de vue : celui de la paix et de la réconciliation nationale entre toutes les filles et tous les fils de la Côte d’Ivoire. Un chemin qui exige, selon Adjoumani, que tous les actes que posent aujourd’hui les leaders politiques, soient inspirés par cet objectif vital pour la nation.

« A travers ce geste qui ne nous a point surpris, le Président Alassane Ouattara vient de confondre tous ses détracteurs irréductibles qui ont choisi de mettre en doute sa volonté et ses initiatives d’aller résolument à l’apaisement et à la réconciliation. En offrant le pavillon présidentiel de l’aéroport à l’ex Président Laurent Gbagbo, c’est-à-dire le cadre où la Côte d’Ivoire accueille ses invités les plus illustres, le Président Alassane Ouattara envoie un message fort à ses adversaires politiques et fixe le nouveau cap national, celui de la paix », exulte le porte-parole du RHDP.

Pour Kobenan Kouassi Adjoumani, l’actuel chef de l’Etat conforte enfin tous les engagements qu’il avait pris, confirmant si besoin était, qu’il reste un homme de parole dans la lignée du Président Félix Houphouët-Boigny, son père, son référent politique: « La paix n’est pas un vain mot mais un comportement. », dit-il.