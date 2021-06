Bénin: Un directeur d’école placé en garde à vue pour détournement

Au Bénin, un directeur d'école primaire de Ouèdèmè, dans la commune de Lokossa a été arrêté et mis en garde vue, samedi derier suite à une affaire de détournement de vivres destinés à une cantine scolaire.

Bénin : Un directeur d'école et son maître de cantine accusés de malversation, placés en garde à vue

Les faits remontent au samedi dernier dans la localité de Ouèdèmè, dans la commune de Lokossa, dans le sud-ouest du Bénin. Un directeur d'école et ses complices soupçonnés de détournement de vivres destinés à la cantine d'une école primaire, ont été interpellés et placés en garde à vue par les autorités sécuritaires.

Selon des médias béninois, ces derniers (le directeur d'école et le maître de cantine) sont accusés d'avoir pris une partie des vivres destinés à la cantine scolaire de l'établissement dont le nom n'a pas été revélé. Les deux principaux mis en cause, devraient probablement être conduits devant le procureur, ce lundi 21 juin 2021.

Ce n’est pas la première fois qu’un directeur d’école est accusé de vol de vivres destinés à la cantine scolaire. En Conseil des ministres du 18 avril 2018, le gouvernement avait révélé le rapport d’une mission de contrôle qui a relevé des cas de malversations, notamment des détournements de vivres impliquant plusieurs directeurs d’écoles.

Soixante et un responsables d’écoles primaires et deux des écoles maternelles, avaient dans le cadre de cette affaire, été épinglés et déchargés de leurs fonctions suite à ces actes de malversation, à l’issue du contrôle sur la période de janvier à Avril 2018.

Les missions d’investigations ont révélé de nombreux autres cas de détournement de vivres –riz, haricot, maïs, huile, poids jaune, sel, etc.