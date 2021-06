Condamné à 20 ans, la lettre de prisonnier de Soul to Soul

Koné Kamaraté Souleymane dit Soul To Soul a écopé de 20 ans d'emprisonnement selon le verdict prononcé, mercredi 23 juin, par le tribunal criminel d'Abidjan. Mais plutôt que d'en rougir, le directeur du protocole de Guillaume Soro a écrit une lettre dans laquelle il accepte de porter sa croix.

Soul to Soul à Soro : « Nul n'échappe à son DESTIN »

Accusés de « complot contre la sûreté de l'État, participation à une bande armée sans y exercer aucun commandement, détention sans autorisation d'armes à feu de la première catégorie, et d'actes et manoeuvres de nature à compromettre la sécurité publique », Guillaume Soro et 18 de ses compagnons de Générations et peuples solidaires (GPS) ont été lourdement condamnés par le tribunal criminal d'Abidjan. Un seul d'entre eux a été jugé non coupable et acquitté. Il s'agit de Traoré Babou.

Si l'ancien président de l'Assemblée nationale a été condamné à la prison à vie, certains de ses collaborateurs, dont Koné Kamaraté Souleymane dit Soul To Soul, son directeur de protocole, prennent 20 ans de prison. Du fond de sa cellule à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA), Soul to Soul adresse une si longue lettre à Soro Kigbafori Guillaume et à sa famille biologique pour le confier à Allah afin de le sortir de cette mauvaise passe.