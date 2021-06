Tourisme: Le duo Drogba - Emma Lohoues pour vendre la Côte d'Ivoire

La belle actrice ivoirienne Emma Lohoues a été reçue en audience par le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, ce jeudi 24 juin 2021.

Emma Lohoues chez le ministre Siandou Fofana

Emma Lohoues était en France la semaine dernière, et le moins que l’on puisse dire, c’est que l'ex-copine de feu Dj Arafat a véritablement fait parler d'elle. Selon First Mag le vrai, la belle Emma Lohoues aurait réquisitionné deux boutiques situées dans un quartier de Paris pour faire ses achats en privé.

''Présentement à PARIS, Emma Lohoues n’a pas hésité à faire fermer la boutique FENDI haut de gamme située sur l’une des plus belles avenues du monde, AVENUE MONTAIGNE, pour un SHOPPING PRIVÉ où elle a dépensé la modique somme de 78 735 euros, soit presque 52 millions FCFA. Et 100 000 euros, soit 65 millions FCFA Chez Channel'', a informé First mag le vrai.

A peine rentrée au pays, la belle Emma Lohoues s’est remise au travail. L'actrice a été reçue en audience par le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, par rapport à un projet dénommé Coming to Côte d'Ivoire.

‘’Dans le cadre du projet Coming to Côte d'Ivoire, j'ai reçu une délégation des organisateurs. Ce projet intègre une série d'activités et de découvertes de notre sublime Côte d'Ivoire avec des artistes, célébrités et des influenceurs dont Didier Drogba et Emma Lohoues‘’, a posté le ministre Siandou Fofana sur sa page Facebook.

De son côté, la belle Emma Lohoues a adressé ses remerciements au ministre du Tourisme. ‘’Merci pour la confiance monsieur le ministre du Tourisme, Siandou Fofana‘’, a écrit l'ex-copine de feu Dj Arafat.

De nombreux fans de l’influenceuse ivoirienne, qu’elle appelle affectueusement les ‘’emaluv’’, ont laissé des messages d'encouragement. ‘’ Félicitations à toi et bon courage pour la suite. Malgré tout ce qui se raconte, tu montres que tu es une femme entreprenante. Tu fais honneur aux personnes qui savent que seul le travail paye‘’, a commenté un fan d’Emma Lohoues.