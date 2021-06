Birahima Ouattara rend hommage aux soldats tués à Téhini et Tougbo

Téné Birahima Ouattara a rendu hommage aux soldats tués dans des attaques perpétrées à Téhini et Tougbo. C'était le jeudi 24 juin 2021 au cours d'une cérémonie qui s'est tenue à la place d'arme de l'État-major génbéral des armées.

Birahima Ouattara décore les soldats victimes des terroristes à Téhini et Tougbo

Jeudi 7 juin 2021, une position des forces de défense et de sécurité a été attaquée aux environs de 21 heures à Tougbo, dans la région du Bounkani (département de Téhini). Selon le bilan officiel, un soldat ivoirien a été tué au cours de l'attaque perpétrée par des hommes armés. Quelques jours plus tard, notamment, le samedi 12 juin 2021, une patrouille de l'armée ivoirienne tombe sur un engin explosif, près du village de Zépe, à 25 km à l’ouest de Téhini. Deux militaires et un gendarme ont perdu la vie.

Téné Birahima Ouattara a tenu à saluer la mémoire de ces soldats tués par les terroristes. Jeudi 24 juin 2021, le ministre d'Etat, ministre de la Défense a pris part à une cérémonie d'hommage qui leur était dédiée. L'événement a eu lieu à la place d'armes de l'État-major général des armées. Le frère cadet d'Alassane Ouattara a profité de l'occasion pour décorer les soldats disparus à titre posthume dans l'Ordre national. Téné Birahima Ouattara les a élevés au grade de chevalier. Il ne faut pas oublier qu'en reconnaissance de leur bravoure, de leur engagement et de leur détermination, la médaille des forces armées leur a été décernée.

Par ailleurs, le jeudi 17 juin 2021, le ministre de la Défense s'était rendu au chevet des militaires blessés suite à l'attaque terroriste du samedi 12 juin. L'ancien ministre des Affaires présidentielles avait également échangé à son cabinet avec les familles des militaires tués à Téhini et Tougbo. C'était le mercredi 23 juin 2021.