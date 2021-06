Magic System aux jeunes: ‘’Réveillez-vous. Construisez votre avenir"

Dans une chanson tirée de leur dernier album, le groupe Zouglou, Magic System, lance un message fort aux jeunes qui se laissent instrumentaliser par des politiciens.

Ce que Magic System demande à la jeunesse

Le groupe Magic System est l’un des rares groupes zouglou formés dans les années 90, qui aura résisté au temps. Ce groupe ne s’est jamais disloqué en dépit de l’énorme succès sur le plan national et international. Si les Gaou magiciens sont toujours ensemble, c'est parce que les règles qu'ils se sont édictées pour le bon fonctionnement du groupe, sont respectées. Dans une vidéo récemment publiée sur sa page Facebook, le lead vocal du groupe, Traoré Salif dit Asalfo, a expliqué les raisons pour lesquelles ses complices et lui évoluent encore ensemble jusqu'à ce jour.

"Vous savez pourquoi le groupe Magic System ne se divise pas ? Parce que je n’ai jamais mis en tête que c’est moi qui suis le plus vu ou c’est moi qui suis le plus connu … Moi je suis Asalfo parce qu’il y a Tino, Goudé et Manadja derrière … Donc, on comprend qu’on ne peut pas s’appuyer sur des gens parce qu’on est fort, mais on s’appuie sur des gens pour être fort", a expliqué l'artiste ivoirien avant d'ajouter: "Toutes les règles qui ont été mises en place dans Magic System, le premier à les respecter, c’est moi. Pour pouvoir parler aux autres, il faut que toi-même, tu serves d’exemple", a confié Traoré Salif.

Les enfants d’Anoumanbo ont dévoilé le 21 juin dernier, un nouvel album intitulé "Envolée Zougloutique". Il s’agit, en effet, d’un album de 12 titres dont un, intitulé ‘’Jeunesse politisée’’, lance un message fort aux jeunes qui se laissent instrumentaliser par des hommes politiques. " Facebook est devenu ta maison où tu es toujours en train de parler de politique. L'avenir de chacun lui appartient. A quand la prise de conscience? Il est temps pour toi de te réveiller. Songe donc à construire ton avenir et non l'avenir des politiciens", exhortent les chanteurs.