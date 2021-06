États Unis: Un videur refuse l'entrée de son bar à Rihanna

La célèbre chanteuse américaine Rihanna a été empêchée d'accéder à une boîte de nuit huppée de New York. Voici la raison.

Rihanna empêchée d'accéder à une boîte de nuit

C'est une scène assez surréaliste qui s'est produite dans une boîte de nuit à New York aux États Unis. En effet, la célèbre chanteuse américaine, Rihanna, qui était en compagnie de son amoureux qui n'est autre que le rappeur américain A$AP ROCKY, a été empêchée d'accéder à une boîte de nuit huppée de New York. La raison évoquée, la chanteuse n'avait pas ses pièces d'identité, et le videur ne savait pas qui était en face de lui. Tout simplement incroyable.

Rihanna et son compagnon ont décidé de ne pas insister face au videur intransigeant et ont quitté les lieux pour se rendre dans un autre bar. Cependant, cette scène assez surprenante a été filmée par les paparazzi, et la video est très rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant bien évidemment les réactions de plusieurs internautes surpris de voir qu'il y a des personnes aux États Unis qui ne connaissent pas une star comme Rihanna.

''Donc on peut être une superstar de la planète et se faire recaler par un videur qui doit certainement vivre dans un trou ou être coupė de musique d'internet depuis plus d'une décennie. En tout cas, c'est sûr que ce videur va avoir de sérieux problèmes avec son patron'' a commenté un internaute. Notons que Robyn Rihanna Fenty dite Rihanna, née le 20 février 1988, est une chanteuse, parolière, actrice, styliste et femme d'affaires.

Rihanna est l'artiste qui compte le plus grand nombre de certifications de singles. Elle est aussi la première artiste au monde à franchir le cap de 100 millions de ventes numériques aux États Unis. Elle est également une des artistes solo ayant vendu le plus de disques au monde, comptant 280 millions d'albums et de singles vendus depuis le début de sa carrière en 2005. Elle dénombre également 251 millions de téléchargements et sonneries, et malgré tout ça, il y a des gens qui ne la connaissent pas dans son propre pays.