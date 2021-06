Sans passeport malgré ses relances, Blé Goudé s'en remet à Ouattara

Coincé à la Haye en dépit des assurances du président Alassane Ouattara, Charles Blé Goudé semble tout de même garder l'espoir d'un probable retour au pays, après dix ans passés loin de la Côte d'Ivoire.

Blé Goudé: "Je constate que tout le monde rentre sauf moi (...) J'espère que mon tour viendra"

" Moi j'ai confiance dans les propos du président Alassane Ouattara, qui malgré la condamnation du président Gbagbo à 20 ans de prison, l'a fait rentrer. Il l'avait promis et il l'a fait et je sais qu'il va le faire pour moi. J'ai confiance en lui et je m'en remets en lui ", a déclaré récemment Charles Blé Goudé sur Tv5 Monde. "Ce que la prison m'a appris, c'est la patience. Je suis patient et dans tous les cas, ce n'est pas le président Gbagbo qui autorise les rentrées en Côte d'Ivoire. Il est rentré, cela est une assurance que mon tour viendra. J'ai espoir", se convainc l'ex-chef patriotes pro-Gbagbo.

Le président du COJEP ne dispose toujours pas de passeport malgré les démarches entamées auprès des autorités ivoiriennes. "J'ai tout payé. Il me fallait payer 105 euros pour les frais de dossiers, le timbre; ce qui a été fait. Il me fallait payer 10 euros pour le rendez-vous que je n'ai jamais eu. J'ai aussi écrit une lettre recommandée à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à la Haye. Je n'ai jamais eu de retour. J'ai remis tous les documents à la CPI et ils m'ont dit qu'ils sont en contact avec les autorités ivoiriennes", raconte-t-il.

Mais Charles Blé Goudé garde l'espoir que son retour au bercail surviendra dans un futur proche. "Si cela traine, c'est que les autorités ivoiriennes ont certainement une raison. Parce qu'il faut bien qu'ils aient une raison et moi je ne la connais pas. Mais moi, je constate que tout le monde rentre sauf moi, et j'attends. J'espère que mon tour viendra. Et j'ai bon espoir", a laissé entendre le président du Congrès pour la justice et l'égalité des peuples.

Condamné à 20 ans de prison par la justice ivoirienne, pour des faits supposés d' homicides volontaires, actes de torture et viols commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011, Charles Blé Goudé rappelle qu'il a déjà été jugé et acquitté pour ces faits similaires devant la Cour pénale internationale (CPI).

" Dois-je encore le repéter. C'est tout cela les faits constitutifs de ce que l'on a appelés cimes conte l'humanité. Faits pour lesquels j'ai été acquitté deux fois. D'abord le 15 janvier 2019, puis le 31 mars 2021", a-t-il fait savoir. Et d'indiquer qu'il s'en remettra tout de même au sort que lui reserveront les autorités ivoiriennes, une fois de retour au pays. Il fait, toutefois, remarquer que d'autres personnes condamnées comme lui à 20 ans de prison, "sont en Côte d'Ivoire et ne sont pas inquiétées".

"C'est pour la crise ivoirienne que je suis ici. Je ne suis pas ici en villégiature. Je ne suis pas un fonctionnaire international à la Haye. Je suis là pour mon soutien au président Laurent Gbagbo. Nous avons subi un procès joint. Nous avons fait la prison ensemble, nous avons été acquittés ensemble. Je ne pense pas que je sois une personnalité à part", a-t-il indiqué. Et de préciser qu'il fait partie des personnalités ivoiriennes considérées comme acteurs de la crise post-electorale de 2010-2011.