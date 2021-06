Titrologie : des secrets livrés sur le divorce de Simone et Gbagbo

La titrologie du samedi 26 juin 2021 tourne essentiellement sur l'actualité de Laurent Gbagbo. De retour en Côte d'Ivoire depuis le jeudi 17 juin, l'ancien président ivoirien a immédiatement demandé le divorce à Simone Ehivet. La revue de la presse ivoirienne revient également sur la fin d'exil d'Akossi Bendjo, cadre du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire).

Titrologie : Laurent Gbagbo attendu à Mama

C'est le quotidien L'Inter qui donne le ton en barrant à sa Une : "des secrets livrés sur le divorce Gbagbo-Simone". Il faut rappeler qu'à peine rentré au pays le jeudi 17 juin 2021 aux bras de sa seconde épouse Nady Bamba, Laurent Gbagbo a officiellement demandé le divorce à Simone Ehivet. Sur le même sujet, Le Matin dans sa titrologie évoque un rebondissement dans l'affaire du divorce du couple Gbagbo. "Simone et ses filles mettent-elles en cause l'état de santé de Gbagbo ?", cherche à comprendre notre confrère. Le journal ne manque pas de mettre la lumière sur le silence troublant Me Rodrigue Dadjé, l'avocat de l'ex-Première dame ivoirienne.

Après dix années loin de son pays, Laurent Gbagbo retrouve les siens ce weekend en se rendant à Mama et Blouzon. Pour sa part, Soir Info nous livre ce qui est strictement déconseillé de faire pendant la visite de l'ex-chef d'Etat à Gagnoa. Le média ivoirien lève un coin du voile sur ce qui va se passer lors de la présence du "Woody" auprès de ses parents.

Le Patriote refuse de se faire d'illusion. "Rentré au pays le 17 juin, Gbagbo : son cœur est rempli de haine", annonce le journal proche du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) dans titrologie.

Dans les colonnes de Le Nouveau Réveil, on apprend que Noël Akossi Bendjo, ancien maire du Plateau et cadre du PDCI, met bientôt fin à son exil. En effet, le retour à Abidjan de ce proche d'Henri Konan Bédié est prévu pour le 3 juillet 2021.

La titrologie reste également dominée par la première sortie officielle d'Alain Lobognon après sa libération. L'ex-député de Fresco s'engage à réconcilier Alassane Ouattara et Guillaume Soro.