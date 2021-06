Un footballeur tué vendredi soir à Marseille, un autre grièvement blessé

Une scène horrible s’est produite dans la nuit du vendredi 25 juin 2021 dans la ville de Marseille en France. Deux footballeurs marseillais ont été pris pour cible alors qu'ils venaient de terminer un match. L'un des joueurs est décédé et l'autre serait actuellement dans un état critique

Fusillade à Marseille

Un footballeur a été tué, vendredi 25 juin 2021, au cours d’un tournoi de football à Marseille, un autre a été gravement blessé et serait entre la vie et la mort. A en croire l’Agence France Presse (AFP), plusieurs footballeurs se trouvaient à proximité du stade La Martine dans le 15e arrondissement de Marseille, pour prendre part à un tournoi inter-quartiers, lorsqu’une voiture est arrivée et ses occupants ont tout de suite, ouvert le feu sur deux des joueurs.

La première victime âgée d’une trentaine années, aurait reçu au moins 4 balles et est morte sur le coup; l’autre grièvement blessée, a été transférée en urgence vers un hôpital. A en croire Nadia Boulainseur, maire du XVe arrondissement de Marseille, les deux victimes pourraient faire partie de l'équipe du quartier de Malpassé situé dans le XIIIe arrondissement de Marseille.

Une autorité policière répondant au nom d’Eddy Sid, a confié à BFM TV que ce crime a bien été préparé à l’avance. "L'acte était manifestement bien préparé. Les deux victimes ont été littéralement exécutées. L'une des deux, potentiellement connue des services de police. On a probablement affaire à un règlement de comptes", a-t-il confié