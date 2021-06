Kandia Camara sous le charme du musée national du Bardo de Tunis

Kandia Camara séjourne à Tunis depuis le mardi 22 juin 2021. La ministre ivoirienne des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, qui participe à la 4e édition de la conférence internationale "Financing investment and trade in Africa" (FITA), a saisi l'opportunité pour visiter le Musée national de Bardo.

Kandia Camara a foulé le sol tunisien le mardi 22 juin 2021. La ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora conduit la délégation ivoirienne devant prendre part à la 4e édition de la conférence internationale "Financing investment and trade in Africa". En marge de l'événement, l'ex-ministre de l'Éducation nationale s'est rendue au Musée national du Bardo de Tunis le mercredi 23 juin 2021. Kandia Camara est tombée sous le charme du "joyau du patrimoine culturel tunisien".

Selon la cheffe de la diplomatie ivoirienne, "ce musée est l'un des plus importants du bassin méditerranéen et le second musée du continent africain après celui du Caire. La richesse de ses collections en fait un lieu de célébration de la mémoire africaine et un vecteur de la fraternité universelle".

Le Musée national du Bardo s'est ouvert le 7 mai 1888. Il a une superficie de 20 000 m2 dont 9 000 m2 d'exposition. On y retrouve des collections de la préhistoire et de la protohistoire, mais aussi des collections lybico-punique ; hellénistique ; romaine et islamique. Ce musée renferme des objets du genre mosaïque, des sculptures, des monnaies et des bijoux.

Il faut rappeler que Kandia Camara a été nommée au poste de ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora le mardi 6 avril 2021 à la faveur d'un remaniement ministériel. Elle quittait ainsi le ministère de l'Éducation nationale après une dizaine d'années.

"Je mesure l’immensité de la tâche qui m’attend à la tête de la diplomatie ivoirienne pour poursuivre l’œuvre de rayonnement international de notre chère Nation, la Côte d’Ivoire", a-t-elle dit au lendemain de sa nomination. Elle a été remplacée par Mariatou Koné.