Euro: La Belgique élimine le Portugal et rejoint l'Italie en quart de finale

Euro - L’Italie et la Belgique et la République Tchèque sont qualifiés pour les quarts de finale de l’Euro 2021. Le Portugal de Cristiano Ronaldo et les Pays-Bas sont out de la compétition.

Euro 2021: Portugal et Pays-Bas éliminés

La Belgique qui sera peut-être privée de Kevin de Bruyne, sorti sur blessure, affrontera en quarts de finale l’Italie, vainqueur de l’Autriche 2-1. La Squadra Azzura qui avait impressionné lors de la phase de poule avec trois victoires en trois matchs, a eu beaucoup de mal face à une Autriche volontaire. Les Italiens ont dû aller jusqu’aux prolongations pour venir à bout de David Alaba et de ses coéquipiers.

C’est Federico Chiesa, rentré vers la fin du temps réglementaire, qui a délivré les siens à la 95è minute de jeu après un superbe service de Leonardo Spinazzola. Matteo Pessina a doublé la marque à la 105è. L’Autriche a ensuite marqué un but pour l’honneur. Le premier but encaissé par l’Italie depuis 1168 minutes.

Le Portugal a tout tenté

Dimanche soir, Cristiano Ronaldo et les siens sont tombés sur plus réalistes qu’eux. Les Diables rouges de Romelu Lukaku se sont imposés sur le fil contre la Seleção grâce à un but de Thorgan Hazard (42e, 1-0) devant plus de 18 000 spectateurs au stade olympique de Séville (Espagne), venant ainsi à bout des champions en titre de l’Euro. Pour la défense de leur titre de champions d'Europe, les Portugais n’auront pas été ménagés sur leur chemin, jalonnés de certains des plus grands favoris à la victoire finale dans cet Euro. Un véritable parcours du combattant qui s’est achevé dans la lourdeur de la Cartuja de Séville.

Euro - Les Pays-Bas chutent face à la République tchèque

Autre équipe qui avait réalisé un début de compétition parfait, les Pays-Bas sont, eux, tombés face à la République tchèque 2-0. Solidaires et opportunistes, les Tchèques en ont profité pour piquer deux fois (Tomas Holes 68e, Patrik Schick 80e) et réussir un énorme coup. Samedi 3 juillet 2021 à Bakou (Azerbaïdjan), ils affronteront le Danemark pour une place dans le dernier carré.