Alphonse Soro charge Gbagbo : "N'est pas Mandela qui veut !"

Alphonse Soro, longtemps proche de Guillaume Soro, est revenu sur les propos tenus par Laurent Gbagbo le jeudi 17 juin 2021 au quartier général du FPI (Front populaire ivoirien). Pour le patron de l'ANC (Alliance nationale pour le changement), cette première sortie de l'ancien président ivoirien n'emprunte pas le chemin de la réconciliation nationale.

Ce qu'Alphonse Soro reproche à Laurent Gbagbo

Laurent Gbagbo est rentré à Abidjan le jeudi 17 juin 2021 après dix années loin de la Côte d'Ivoire. Dans son premier discours officiel au quartier général du Front populaire ivoirien (FPI), l'ex-chef d'État a fait savoir qu'il est soldat. "Je suis votre soldat, je suis mobilisé", avait-il déclaré devant ses partisans. Quelques jours après cette sortie du mentor de Charles Blé Goudé, Alphonse Soro est monté au créneau pour dénoncer les propos du "Woody" de Mama.

"Je suis un Soldat ! ; la bataille continue ! ; On doit chercher les tueurs dans l’autre camp ! ; la plainte de Bensouda était de la plaisanterie ; je suis celui qui a gagné l’élection présidentielle de 2010 ; Etc. Un ancien président qui prétend être venu pour accélérer le processus de réconciliation nationale dans son pays ne devrait pas dire ça !", a écrit le fondateur de l'Alliance nouvelle pour le changement (ANC) dans une publication sur les réseaux sociaux. Et Alphonse Soro de lancer : "N’est pas Mandela qui veut !".

Rentré d'exil le mardi 12 janvier 2021, Alphonse Soro a très vite lâché la main de Guillaume Soro et de GPS (Générations et peuples solidaires). En effet, à travers une déclaration publiée 16 janvier 2012, il a annoncé la fin de toute collaboration avec le mouvement citoyen GPS (Générations et peuples solidaires) ainsi qu'avec toutes les plateformes et partis politiques de Côte d'Ivoire. Alphonse Soro a même obtenu un mandat de la part de l'ANC afin d’entreprendre toutes les discussions nécessaires en vue d’une alliance avec le RHDP pour la construction d'une grande famille politique autour du président de la République Alassane Ouattara.