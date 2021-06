Kandia Camara négocie l'installation de sociétés ivoiriennes en Tunisie

Kandia Camara a échangé avec le président tunisien Kaïs Saïed le vendredi 25 juin 2021. La ministre ivoirienne des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora séjournait à Tunis dans le cadre de la 4e édition de la Conférence internationale "Financing investment and trade in Africa" (FITA) qui a eu lieu du jeudi 24 au samedi 26 juin 2021 à Tunis.

Kandia Camara échange avec le président tunisien

Vendredi 25 juin 2021, Kandia Camara a échangé avec Kaïs Saïed. "Avec SEM Kaïs Saïed, nous nous sommes félicités de la qualité des relations entre nos deux pays et avons évoqué les perspectives pour une coopération encore plus accrue au bénéfice de nos peuples. La Côte d'Ivoire et la Tunisie partagent depuis leur accession à l'indépendance, une longue tradition de fraternité agissante, impulsée par les pères fondateurs, Félix Houphouët-Boigny et Habib Bourguiba", a déclaré la ministre ivoirienne des Affaires après l'audience. Il faut noter que Kandia Camara a pris part à la 4e édition de la conférence internationale "Financing investment and trade in Africa" du jeudi 24 au samedi 26 juin 2021 à Tunis.

En marge des travaux de la FITA, Kandia Camara a eu une rencontre, le jeudi 24 juin 2021, avec le corps diplomatique ivoirien de l’ambassade de Côte d’Ivoire en Tunisie. La cheffe de la diplomatie ivoirienne n'a pas manqué de féliciter la chancellerie pour le travail de représentation effectué en Tunisie. L'ex-ministre de l'Éducation nationale a aussi souhaité que les relations entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie soient davantage consolidées. "Nous nous félicitons des relations excellentes qui existent entre nos deux pays. La Côte d'Ivoire est représentée ici (en Tunisie, NDLR) depuis les années 1965. Depuis 1965 aussi, la Tunisie a une représentation en Côte d'Ivoire", a déclaré la ministre d'État qui a fait remarquer que de nombreux Tunisiens vivent en Côte d'Ivoire depuis des décennies.

Poursuivant, Kandia Camara a soutenu que dans le domaine économique, beaucoup d'entreprises tunisiennes opèrent en Côte d'Ivoire. "Ce que nous souhaitons et espérons de tous nos voeux, c'est que nos entreprises ivoiriennes aussi puissent venir ici en Tunisie, mener des activités, nouer des partenariats", a-t-elle plaidé.