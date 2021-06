Eunice Zunon: "Ténor n’est pas du genre à avoir de l’amitié (...) On se donnait des coups..."

Après avoir dit toute la vérité sur sa supposée relation amoureuse avec le rappeur camerounais Tenor, Eunice Zunon demande pardon à ses fans.

Eunice Zunon: ‘’Je demande encore PARDON à ceux qui se sont impliqués''

La web influenceuse ivoirienne Eunice Zunon a indiqué qu’il n’y a jamais eu de relation amoureuse entre elle et le rappeur camerounais Tenor. En effet, elle a indiqué que tout ce que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux ces derniers mois, n’était pas du tout réel.

‘’Nous avons constaté que la prétendue relation entre nous (Tenor et moi) fait couler beaucoup d’encre. Et que de plus en plus de personnes s’impliquent vraiment émotionnellement. Alors, d’un commun accord, on a décidé de stopper l’hémorragie ‘’, a-t-elle indiqué dans un communiqué publié sur Facebook.

Puis Eunice Zunon d’ajouter : ‘’Bien que j’ai été proche de l’artiste, humainement, chacun a une vie privée. Alors retenez une chose: Eunice Zunon et Tenor ne sont pas un couple de la vie réelle et que même ce couple virtuel et ce rapprochement humain prennent fin. Merci".

Se voulant ferme, Eunice Zunon a insisté que ‘’ce communiqué n'a aucun caractère humoristique de nature à distraire, à amuser ou à détendre‘’. Sévèrement critiquée pour avoir publié le message ci-avant, Eunice Zunon est revenue à la charge pour demander pardon à ses fans.

‘’Je demande encore PARDON à ceux qui se sont impliqués de près ou de loin dans cette "relation virtuelle". Tenor-Eunice n'existe pas. Les posts et autres s'arrêtent maintenant et j'ai besoin de tout le monde pour ça. Bien vrai que j'ai minimisé mon influence sur votre amour pour moi. Mais vous avez aussi une part de responsabilité dans tout ceci et il est temps aussi que vous reconnaissiez ça. De mon côté, c'est chose faite. Donc, à l'avenir, je ferai plus attention. Vous avez le droit de me crier dessus, de me traiter de tout, d'être en colère ou contents. Je le mérite. Donc j'assume. Juste notez que vous faites de moi une personne meilleure chaque jour car vous m'apprenez à reconnaître mes erreurs et à les corriger‘’, a-t-elle posté sur sa page Facebook.

Eunice Zunon a par ailleurs indiqué qu’il n’y a jamais eu de rapports sexuels entre elle et Tenor. ‘’Ténor ne m’a jamais proposé de sortir avec lui. Seulement, il n’est pas du genre à avoir de l’amitié avec les femmes. On n’a jamais été ami non plus, parce que l’amitié c’est un grand mot que les gens négligent. Il a été une personne sympathique tout comme moi. On se donnait des coups de main comme on le pouvait. Je n’ai aucun sentiment amoureux pour Ténor‘’, a-t-elle confié à affairage.ci.