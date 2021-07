Doliziana Debordo et Ariel Sheney enterrent la hache de guerre

Les deux ex-membres de la Yorogang, Ariel Sheney et Doliziana Debordo, en froid depuis plusieurs mois, ont finalement enterré la hache de guerre.

Ce qu’il s’est passé entre Ariel Sheney et Doliziana Debordo

Ex-membre de la Yôrôgang dont il revendique la paternité avec feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat, l’artiste Coupé-décalé, Doliziana Debordo, lors de son récent passage à l’émission Peopl'Emik, a dévoilé les raisons qui l’ont poussé à quitter ce label de production.

À l’en croire, la trop grande préférence du Yôrôbô pour Ariel Sheney au détriment des autres artistes, était la principale raison de son départ.

« C’est à cause d’Ariel Sheney que beaucoup de personnes ont quitté la Yôrôgang. Il (Arafat) avait un petit truc pour Ariel, il le mettait toujours en avant et j’ai claqué la porte pour partir. Arafat et moi, on a fait plus de quatre mois sans se parler », a-t-il confié.

Quelques semaines après, Doliziana Debordo a ouvertement reproché à Ariel Sheney de l’avoir écarté sur un projet musical. Très en colère, il avait même menacé de porter main au petit nouchi d’Abobo.

"S’il me manque encore de respect, je ne serai pas du tout tendre avec lui. Je risque de lui porter main. Oui, je vais le frapper’’, a posté "Conan le barbare" en avril 2021.

Les deux artistes Coupé-décalé ont finalement enterré la hache de guerre. En effet, Ariel Sheney et Doliziana Debordo se sont retrouvés dans la nuit du mardi dernier dans un espace de loisirs à Cocody, comme le témoigne une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

‘’ Vous avez vu beaucoup de choses sur Facebook, entre Doliziana et moi. Si je n’ai rien voulu dire, c’est par respect pour lui, parce que c’est mon grand frère. Sinon c’est la famille… Nous allons laver le linge sale en famille‘’, a déclaré Ariel Sheney, en présence de Doliziana.