Côte d'Ivoire :Comment Brassivoire a révolutionné le marché des boissons

Smirnoff Ice, le tout dernier produit de Brassivoire, s'est ajouté aux marques de boissons produites en Côte d’Ivoire depuis le 30 Juin 2021.

Brassivoire lance Smirnoff Ice en partenariat avec Diageo

Smirnoff Ice est une boisson alcoolisée d’origine russe, à base de vodka aromatisée au citron. Elle contient 5.5% d’alcool. Cette boisson est désormais produite en Côte d’Ivoire et commercialisée dans une bouteille retournable de 33cl, au prix conseillé de 600 FCFA. La licence de production a été octroyée à Brassivoire par le groupe Diageo.

Cette collaboration entre ces deux entreprises, marquée par le lancement de Smirnoff Ice, montre la volonté et la capacité de Brassivoire de continuellement révolutionner le marché ivoirien des boissons, en offrant le meilleur aux consommateurs à travers un portefeuille diversifié de marques de très grande qualité.

« Nous sommes très heureux du lancement de la marque mondiale Smirnoff Ice sur le marché ivoirien ! C’est un grand honneur de travailler avec Diageo. Nous sommes très fiers que les équipes de Brassivoire puissent ainsi montrer tout leur savoir-faire et leur professionnalisme. Brassivoire continue de révolutionner le marché des boissons en Côte d’Ivoire et d’offrir le meilleur aux consommateurs. Avec Smirnoff Ice, nous offrons toujours plus de fraîcheur ! » , a expliqué Laurent THEODORE, Directeur Général de Brassivoire.

Quant à Greg MARTIN, Directeur Général du département Partenariats & Marchés émergents de Diageo, il s’est réjoui du partenariat que vient de tisser son entreprise et Brassivoire.

« Nous sommes ravis de nous associer à Brassivoire pour introduire Smirnoff Ice en Côte d'Ivoire. Développer la boisson iconique vodka Smirnoff dans le pays et lancer sa version pre-mix, traditionnelle et la plus réputée du portefeuille Smirnoff - Smirnoff Ice – représente un grand développement pour nous. C'est une boisson très accessible, appréciée partout à travers le continent. Nous sommes impatients de travailler avec Brassivoire et nous savons que leur large distribution sur l'ensemble du territoire et leur passion pour la qualité et la satisfaction du consommateur seront la plateforme parfaite pour que Smirnoff Ice touche nos consommateurs sur toute la Côte d’Ivoire», a-t-il souligné.

Après 5 années d’existence, Brassivoire possède un portefeuille de marques de très grande qualité, à savoir Ivoire, Heineken, Desperados et Rhino, boisson énergétique sans alcool.

Info : Nicaise B.