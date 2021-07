Guinée : les banques menacent d'entamer une grève

La situation risque d'être compliquée en Guinée. En effet, dans un communiqué, la Fédération syndicale autonome des banques assurances et micro finances de Guinée (FESABG) vient de lancer un préavis de grève. Elle dénonce le manque réel de volonté de l'Association professionnelle des banques (APB) de respecter le calendrier consensuel établi et le manque de volonté manifeste de négocier dans le but d'aboutir à des résultats satisfaisants et apaisés.

Guinée : Les banques bientôt en grève ?

Ci-dessous le communiqué de a Fédération syndicale autonome des banques assurances et micro finances de Guinée (FESABG) :