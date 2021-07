La Francophonie en fête entend vendre la destination Côte d’Ivoire

Au cours d’une conférence de presse, le Coordonnateur Général du festival « Comming To Côte d’Ivoire », Souleymane KONE, et le Ministre du Tourisme, SIANDOU Fofana, ont procédé, Mercredi 30 Juin 2021, dans la somptueuse salle des fêtes de Sofitel Hôtel Ivoire, au lancement dudit festival, en présence des sommités du monde de la culture et de plusieurs invités de marque.

Le festival « Comming To Côte d’Ivoire » officiellement lancé

Ce festival prévu du 12 au 14 Août 2021, se tiendra principalement à Abidjan avec des visites touristiques dans 5 autres villes du pays, à savoir Yamoussoukro, Man, San Pédro, Bouaké et Korhogo. Des artistes de renommée internationale et des artistes locaux se produiront sur scène au cours de ce festival.

Le Festival « Comming To Côte d’Ivoire » qui est à sa première édition, se veut un grand rendez-vous de promotion du patrimoine culturel et touristique de la Cote d’Ivoire, avec un attrait particulier mis sur le volet social

« Le Festival Comming To Cote d’Ivoire » a pour but de contribuer à améliorer les infrastructures socio-éducatives et culturelles des orphelins, des personnes en situation de handicap et des veuves ; de favoriser leur intégration dans la vie active afin d’améliorer leurs conditions de vie ; de sensibiliser la jeunesse ivoirienne à travers l’influence des artistes ; de promouvoir la Cote d’Ivoire et sa scène culturelle florissante… », a expliqué le Directeur Général de la LAFEF (Francophonie en fête), Messie Mboukou.

« Outre l’assistance des personnes en situation d’handicap, ce festival prévoit mettre la lumière sur les métiers de la digitalisation et de l’informatique (...). Les meilleurs acteurs dans plusieurs secteurs d’activités ainsi que les meilleurs élèves du système scolaire ivoirien dans chaque série au BAC et au BEPC seront distingués au cours de la soirée Glory Awards », a révélé Messie Mboukou.

Ce festival qui entend faire la promotion non seulement de la culture et de l’excellence, est une initiative de LAFEF (LA FRANCOPHONIE EN FETE), une structure de communication événementielle, institutionnelle et digitale, engagée dans la promotion des potentialités touristiques et culturelles de la Côte d’Ivoire.

Info: Nicaise B.