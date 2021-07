Laurent Gbagbo tente de rabaisser Affi N'guessan en pleine cérémonie

Pour la première fois depuis son retour au bercail le 17 juin 2021, Laurent Gbagbo a évoqué publiquement le nom de son ancien Premier ministre Pascal Affi N'guessan, celui avec qui il se dispute depuis quelques années la présidence du Front populaire ivoirien (FPI).

Laurent Gbagbo: "Affi s’est mis à pleurer à chaudes larmes comme si on lui avait annoncé un deuil"

Après Blouzon, dans le centre ouest de la Côte d'Ivoire, en début de semaine, où il a pu se recueillir sur la tombe de sa défunte mère Gado Marguérite, Laurent Gbagbo s'est rendu, jeudi 1er juillet 2021, au domicile de son défunt compagnon de lutte, Aboudrahamane Sangaré. À l'occasion, l'ancien président est revenu sur quelques grands moments de la longue histoire d'amitié qu'il a pu entretenir avec celui qui, de son vivant, fut le plus fidèle de ses compagnons de lutte. Gbagbo a rappelé par exemple, les circonstances de la nomination de Pascal Affi N'guessan en qualité de Premier ministre au lendemain de la victoire du Front populaire ivoirien (FPI) à la Présidentielle d'octobre 2000.

" C’est Sangaré qui a désigné Affi N'guessan comme mon Premier ministre", a révélé l'ex-président ivoirien qui n'a pas manqué de préciser que c'est à Aboudrahamane Sangaré que ce poste avait été proposé en premier. " Et quand on a gagné, je suis entré dans les toilettes. J’ai appelé Sangaré. Quand il est venu, il est entré et j’ai fermé la porte. Je lui ai dit ‘’Sang, on a gagné, prends en même temps le poste de Premier ministre. Il a refusé", a relaté l'ex-pensionnaire du pénitencier de Scheveningen à La Haye.

Et Laurent Gbagbo de poursuivre : " Si c’était aujourd’hui, les gens allaient sauter sur l’occasion. Il y a les jeunes cadres technocrates qui sont là, il faut prendre parmi eux. Le connaissant je savais qu’il allait refuser. Parce que je le connais. Mais il fallait que je lui fasse quand même la proposition. Je lui ai donc dit ‘’tu vois qui’’ ? Il me dit ‘’il y a Mamadou Koulibaly et Affi N'guessan. Je lui dis ‘’tu proposes qui entre les deux’’ ? Et il me dit ‘’Affi a été ton directeur de cabinet, ton directeur de campagne. Il connait bien ta vision, tes idées. Mieux vaut que tu le prennes’’ ", a raconté Laurent Gbagbo. Révélant que c'est à chaudes larmes que M. Affi a accueilli la nouvelle de sa nomination au poste de Premier ministre ivoirien.

" Je lui ai dit OK et que si nous rentrons dans la salle, il faut lui annoncer ça toi-même. Quand nous sommes allés dans la salle, il a annoncé cela à Affi. Et Affi s’est mis à pleurer à chaudes larmes comme si on lui avait annoncé un deuil. Il dit ‘’pourquoi moi ?. Je lui ai dit ‘’lève-toi, va t’habiller et va trouver Seydou Diarra, vous allez faire la passation de charges. C’est donc Sangaré qui a désigné Affi N'guessan comme mon Premier ministre", conclut Laurent Gbagbo.