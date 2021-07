Lutte contre la corruption: L'étonnante confidence de Gnamien Konan

Dans sa politique de lutte contre la corruption, Alassane Ouattara a lancé des audits dans plusieurs sociétés publiques. Le président ivoirien a été interpellé par les malversations constatées dans ces structures. Gnamien Konan qui salue cette décision, n'a pu s'empêcher de faire une confidence sur son passage à la tête des douanes ivoiriennes.

Gnamien Konan parle de la lutte contre la corruption

Dans un communiqué, on a appris que la Nouvelle pharmacie de la santé publique (NPSP), l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles (AGEDI), l'Autorité de régulation des télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI) et l'Agence de gestion foncière (AGEF) sont visées par un audit diligenté par Alassane Ouattara. La décision du président de la République survient à la suite des investigations préliminaires sur la gouvernance de certaines structures de l'État.

Cette volonté du président ivoirien de s'engager résolument dans la lutte contre la corruption a été saluée par plusieurs visages du paysage politique ivoirien. Pour sa part, Gnamien Konan espère que les directeurs généraux de ces sociétés publiques seront emprisonnés au cas où ils seraient coupables de malversations. Il estime que cela "donnera une bonne leçon à toutes ces dizaines autres bandits tapis dans l’ombre qui prennent nous autres pour des imbéciles parce qu’ils sont convaincus que le paradis, c’est sur la terre".

Puis Gnamien Konan a raconté qu'au moment où il occupait le poste de directeur général de la douane, l'un de ses collaborateurs l'a encouragé à s'enrichir illicitement. "Plus tard un autre, paix à son âme, me conseillait: Gnamien, ne sois pas stupide : les Ivoiriens s’en fichent royalement de l’origine de notre argent. Ce qu’ils veulent, c’est que tu en aies pour leur en donner", a rapporté le président du parti politique la Nouvelle Côte d'Ivoire (NCI). Le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2015 soutient que "lutter contre la corruption sans exemplarité n'est que mise en scène".