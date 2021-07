Vivement critiqué par les soroistes : Alain Lobognon se défend

Alain Lobognon a été libéré le mercredi 23 juin 2021 après dix-huit mois derrière les barreaux. L'ancien député de Fresco est au centre de vives critiques de la part des soroistes quand il a annoncé vouloir réconcilier Alassane Ouattara et Guillaume Kigbafori Soro. Dans une publication sur la toile, l'ex-ministre des Sports a répondu à ses détracteurs.

Que reproche-t-on à Alain Lobognon ?

À peine sorti de prison, Alain Lobognon, interpellé le 23 décembre 2019 en compagnie d'autres proches de Guillaume Soro au siège de GPS (Générations et peuples solidaires), s'est mis en mission pour la réconciliation entre Alassane Ouattara et son ancien Premier ministre. Le conjoint d'Amira Lobognon a annoncé qu'il s'engage "résolument pour faire baisser les tensions et mettre fin aux désaccords entre le chef de l'État-président de la République, Monsieur Alassane Ouattara et Monsieur Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, son fils". Il faut noter que peu avant son procès, Alain Lobognon "a décidé de mettre fin à son engagement au sein du MVCI pour une volonté personnelle de disposer de sa totale liberté au moment où va s'ouvrir le procès devant le Tribunal criminel d'Abidjan où il comparaitra en compagnie des autres prévenus arrêtés le 23 décembre 2019".

Du côté de GPS (Générations et peuples solidaires), la nouvelle dynamique d'Alain Lobognon intrigue. Des soroistes, dont Franklin Nyamsi, soupçonnent l'ancien député de vouloir virer au RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). Le conseiller spécial de Guillaume Soro a demandé à Lobognon et son épouse d'assumer "le débat sur leurs choix et aventures politiques en nom propre au lieu de s'étaler dans les fosses septiques des réseaux sociaux".

Alain Lobognon a tenu à faire remarquer qu'il n'a pas rejoint l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne pour s'étaler sur la vie privée des gens, car son éducation ne le lui permet pas. "Pour le reste, les injures à l’encontre des miens, ne mettront pas fin à mon engagement en faveur du réchauffement des relations entre Soro et le président de la République", a-t-il prévenu. Poursuivant, le transfuge du MVCI (Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire) a déclaré que "tout le monde est témoin des insanités à l’encontre de mon épouse et de sa mère. Certaines personnes me demandent si Soro autorise ces insanités". En tout cas, pour l'heure, Guillaume Soro n'a pas encore réagi devant la passe d'armes entre Alain Lobognon et Franklin Nyamsi.