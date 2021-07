Nouvel album de Magic System : Les chanteurs crient à l'arnaque

Magic System a sorti son nouvel album, Envolée Zougloutique, le 21 juin 2021. Le CD des Gaous Magiciens, dont le prix est fixé à 5 000 francs CFA, est vendu à 6 000 voire 7 000 francs CFA dans certains points de vente. La situation n'a pas échappé à ASalfo et à ses compagnons.

Magic System dénonce une arnaque autour de son nouvel album

Le nouvel album du groupe Magic System est disponible depuis le 21 juin 2021. ASalfo, Tino, Goudé et Manadja reviennent quatre années après leur dernier disque. Au moment où la promotion d'Envolée Zougloutique bat son plein, un fait a attiré l'attention des garçons d'Anoumabo, un quartier de la commune de Marcory. En effet, des individus vendent les CD au-delà du prix officiel. "Il nous revient de manière récurrente que les CD de "Envolée Zougloutique" sont vendus à certains endroits à 6 500 voire 7 000 FCFA. Nous rappelons à tous nos fans que les CD sont à 5 000 FCFA et pas plus. Toutes ventes au-dessus de ce montant est une arnaque", a dénoncé Magic System.

Il faut savoir que pour cet album de douze titres, le quatuor ivoirien a voulu plonger ses fans dans l'ambiance purement zouglou d'Anoumabo. "Nous avons voulu tout simplement faire quelque chose qui nous rappelle un peu les souvenirs d’Anoumabo et puis donner un album au public zouglou", avait déclaré ASalfo, le lead vocal de Magic System, lors de la présentation de l'album le 18 juin 2021. Il qualifie cet opus d'africain au regard de son contenu.

Magic System a eu des collaborations avec d'autres artistes. Le chanteur congolais Fally Ipupa, Mix Premier et le rappeur burkinabè Smarty ont été invités sur l'album. À travers leur nouvelle sortie discographique, ASalfo et ses amis ont décidé de "lancer un message d’espoir à l’endroit de la jeunesse et de prise de conscience surtout relatif à la protection de l’environnement".