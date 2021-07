Plateau: Beugré Mambé fait détruire des ouvrages construits par la mairie

Rien ne va plus entre le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugré Mambé, et le maire Jacques Ehouo de la commune du Plateau.

Bras de fer entre le District Autonome d’Abidjan et la Commune du Plateau: Jacques EHOUO en colère contre Beugré Mambé

Des agents du Ministre-Gouverneur du district autonome d'Abidjan, appuyés par les forces de l’ordre, ont procédé, dans la nuit du samedi 03 juillet 2021, de 23h30 à minuit, à la démolition de l’ouvrage d’art d’embellissement que le Conseil Municipal de la Commune a financé à coût de millions de Francs CFA payés par le contribuable, pour embellir les espaces verts situés entre la cathédrale St Paul du Plateau et le Palais de justice.

Et pourtant, selon les dispositions finales de l’article 3 du décret n° 84-851 du 04 juillet 1984 portant déclaration des voiries et des réseaux divers d’intérêt national et d’intérêt urbain dans les limites de la ville d’Abidjan, les jardins et espaces verts situés dans l’emprise de l’avenue Jean-Paul II, relèvent de la compétence de la Commune du Plateau.

Mais ces dispositions, le Ministre-Gouverneur Beugré Mambé semble en avoir cure. Depuis quelques années, l’Administration du District autonome d’Abidjan et la mairie du Plateau s’affrontent régulièrement sur des attributions transférées par la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales.

C'est le cas, par exemple, du marché Djè KONAN qui est exploité par le District d’Abidjan dans un jardin public au mépris des règles d’affectation de cet ouvrage et des compétences légales dévolues aux communes. Mais ce n'est pas que ça. Plus récemment, apprend-on du service de communication de la Mairie du Plateau, le District d’Abidjan a fait ou tenté de faire arrêter les travaux effectués par les services du Maire Jacques Ehouo, comme si la commune du Plateau était sous la tutelle des services du Ministre-Gouverneur.

« A la suite de la réunion de facilitation qu’avait organisé la Direction Générale des collectivités territoriales pour faciliter la poursuite de ce chantier suite à une demande de la Commune du Plateau, le Député-Maire a cherché à maintes reprises depuis le mois de février à rencontrer le Ministre-Gouverneur pour lui présenter le projet et faciliter la poursuite du chantier vu que le district ne peut raisonnablement se prévaloir d’aucune attribution légale sur les espaces verts et jardins à l’intérieur des Communes pour agir ainsi. Hélas, le Ministre-Gouverneur ne s’est jamais montré disponible à ce jour jusqu’à ce que nous en arrivions à une crise ouverte avec la démolition de ce chantier achevé à 100% et qui était en passe de réception dès le début de la semaine prochaine. Après les travaux réalisés sur l’avenue Chardy et à la Carena, cette œuvre venait ajouter un nouveau fleuron à notre opération d’embellissement », dénonce Joël AGOLI, le Chargé de Communication de la Mairie du Plateau.

Ce n'est pas la première fois que le district d'Abidjan entre en conflit ouvert avec des mairies de la capitale économique ivoirienne. En 2019 déjà, un litige entre le Ministre-Gouverneur Beugré Mambé et la mairie de Port-Bouët sur l’axe longeant l’abattoir jusqu’au carrefour Akwaba, avait failli dégénéré entre les deux collectivités qui revendiquaient ou revendiquent (c'est selon) la propriété. Nous y reviendrons.