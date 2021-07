Titrologie: "Comment Bédié et Gbagbo sabotent la réconciliation "

La titrologie ou la revue de presse de ce lundi 5 juillet 2021 est légèrement dominée par l’actualité de l’ancien chef d’Etat ivoirien, Laurent Gbagbo.

Laurent Gbagbo au cœur de la titrologie de ce lundi

Quelques quotidiens ivoiriens se sont intéressés au voyage effectué par Laurent Gbagbo en République démocratique du Congo (RDC ). ‘’En partance pour la RD Congo, Gbagbo : il s’est passé des choses dans l’avion‘’, lit-on à la Une de Soir Info quand Le journal Le Temps titre: ‘’ En partance pour la RDC, Laurent Gbagbo crée l’émeute dans l’avion.

Le quotidien Notre Voie, pour sa part, pointe à sa page d'accueil : ‘’Pour la paix et la réconciliation nationale, l’appel pressant d’Affi à Ouattara, Bédié et Gbagbo‘’ . Quant au Jour Plus, il mentionne à sa Une: ‘’Présidence du Fpi, malgré le retour de Gbagbo, Affi N’Guessan ne veut rien céder‘’.

L’Essor Ivoirien affiche à sa première page: ‘’Rencontre à Daoukro, comment Gbagbo et Bédié sabotent la réconciliation nationale‘’. ‘’Scandale ! Construit par Houphouët-Boigny en 1973, l’immeuble ‘’La Pyramide’’ vendu à un privé sous Gbagbo‘’, informe L’Expression.

Le retour d’exil de l’ancien maire de la commune du Plateau, Akossi Bendjo, a également été traité dans la presse ivoirienne ce jour. Le Bélier Intrépide pointe à sa page d'accueil: ‘’Accueilli en liesse et en fanfare, Akossi Bendjo rassure : je suis rentré d’exil sans haine, ni vengeance‘’.

Dernière Heure Monde barre à Une: ‘’ De retour au pays, samedi 03 juillet 2021, le message d’Akossi Bendjo à Bédié, au Pdci-Rda et à Ouattara‘’. Plusieurs autres thèmes sont également abordés dans la titrologie de ce lundi 5 juillet 2021.

‘’ Vie chère en Côte d’Ivoire, l'impuissance de Ouattara‘’, dénonce Générations Nouvelles quand L’Inter pointe à sa Une: ‘’Audit des structures publiques, panique totale dans les administrations. Les facteurs à l’origine des audits‘’. Fraternité Matin, pour sa part, affiche à sa Une: ‘’Primature : les acquis des 100 jours de Patrick Achi ‘’.