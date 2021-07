Concert au Palais de la Culture: Ks Bloom cloue le bec à ses détracteurs

Le jeune chantre ivoirien KS Bloom a cloué le bec à tous ses détracteurs qui avaient prédit un fiasco total pour son concert du dimanche 4 juillet au palais de la Culture de Treichville

Pari réussi pour KS Bloom au palais de la Culture

L’artiste KS Bloom est incontestablement la grosse révélation de la musique ivoirienne en cette année 2020. Le jeune homme qui s'est spécialisé dans le rap au Gospel, a connu un véritable succès avec son titre intitulé ‘’ Enfant de Dieu ‘’ qui a cumulé plus de 11 millions de vues sur Youtube en seulement 3 mois.

Après ce succès sur les réseaux sociaux, Ks Bloom a décidé de défier le palais de la Culture pour un concert live dont la date était fixée au dimanche 4 juillet 2021. Chose qui a été fortement critiquée par de nombreux observateurs qui estimaient qu’il était trop tôt pour ce jeune artiste de relever un tel défi. D'aucuns prédisaient même un fiasco total.

Mais Ks Bloom, de son côté, a préféré s’en remettre à Dieu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a véritablement cloué le bec à ses détracteurs. Les fans de l’artiste qu’il appelle affectivement ‘’les disciples ‘’ ont pris d’assaut, dimanche, l’esplanade du palais de la culture de Treichville.

Le concert a été marqué par la présence de plusieurs artistes tels que Bebi Philip , Claire Bahi et bien d’autres. Le père de l’artiste, de confession musulmane, est néanmoins venu soutenir son fils. Il a profité pour raconter une anecdote sur le jeune chanteur.

‘’ Il s’appelle Koné Souleymane Kevin Kader Junior, et c’est mon fils. Je suis musulman pratiquant et je constate que mon fils met la joie dans le cœur de millions de personnes. Il faut être sorcier pour ne pas venir le soutenir. Il vous a dit combien de fois, il m’a fatigué. C’est un petit bandit, mais s'est repenti. Et ça, il a commencé depuis le berceau. Il avait un an quand il sautait du berceau. Sa maman était obligée de lui nouer un pagne au pied et puis elle attachait l’autre extrémité du pagne sur le berceau pour ne pas qu’il bouge… Je vous dis merci et je vous confie la carrière de mon fils‘’, a déclaré le père de KS Bloom.