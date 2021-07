Carmen Sama fait vibrer la toile avec une nouvelle photo de son postérieur

La veuve de Dj Arafat, Yao Maryse Carmen alias Carmen Sama, a encore fait parler d’elle. Ce qu’elle a publié sur son compte Instagram dimanche.

Carmen Sama se fait encore remarquer sur la toile

A l’instar de son amoureux décédé le 12 août 2019 à la suite d’un terrible accident de moto, la belle Yao Maryse Carmen alias Carmen Sama sait comment fait parler d’elle sur les réseaux sociaux. Mais, contrairement au big boss de la Yorogang, Dj Arafat qui usait de clash pour se faire remarquer sur la toile, la belle Carmen, elle, préfère se servir de ses formes généreuses, surtout de son imposant et rebondi postérieur.

Bien que critiquée pour ses nombreuses publications parfois érotiques, Carmen Sama vit tranquillement sa vie. Dimanche 4 juillet, la veuve de Dj Arafat a encore fait un post qui a fait jaser.

‘’ Bonjour et bon dimanche ‘’, a-t-elle écrit sur Instagram en y associant une photo dans laquelle elle tenait sa fille Rafna dans ses bras. Accroupie et donnant dos à l'appareil, Carmen Sama laisse transparaître son postérieur.

Ce qui a bien évidemment suscité les réactions de plusieurs internautes.

‘’Ce genre de photos dont on a besoin pour débuter une journée paisible et énormément belle‘’, a réagi un abonné de la jeune veuve. ‘’Heee pour faire câlin à son bébé, on va nous faire souffrir comme ça‘’, a commenté un internaute.

‘’ Le Bonjour a vraiment tout son sens ici, le contexte même me fatigue. Chez nous en Afrique, quand tu salues quelqu’un et que tu lui fais face, c’est un signe de respect, mais moi je préfère ton bonjour de dos là, ce n’est pas grave, manque-moi de respect, j’adore ‘’, a ironisé un autre internaute.