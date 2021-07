Polémique autour des billets déversés par un pasteur sur Ks Bloom

Le pasteur Wilfried Zahui a été sévèrement critiqué après avoir déversé des billets de banque sur le jeune chantre Ks Bloom lors de son tout premier concert le week-end dernier.

KS Bloom prend la défense du pasteur Wilfried Zahui: "Laissez les Pasteurs tranquilles (...) Ils ont aussi le droit de s’amuser"

Le pasteur Wilfried Zahui a véritablement fait parler de lui au concert du chantre Ks Bloom, dimanche 4 juillet au palais de la Culture de Treichville. L’homme de Dieu est monté sur scène et a déversé de nombreux billets de banque sur le jeune artiste. Ce geste de boucantier a suscité de nombreuses réactions sur la toile. Certains observateurs estimant qu’un homme de Dieu ne devrait pas s’adonner à un tel spectacle en public. Au lendemain du spectacle, Ks Bloom est monté au créneau pour dire sa part de vérité sur cette affaire.

‘’Quand Salomon offrait 1000 bœufs à l’Éternel, il s’est caché dans la cuisine pour le faire… C’est resté entre lui et DIEU ! Quand il a batti le temple de notre père en guise d’offrande là, les bâtisseurs se sont cachés … le peuple d’Israël n’a jamais su qui a fait construire le temple…‘’, a-t-il ironisé. Puis d’ajouter: ''(…) Ok donc annulons les cadeaux d’anniversaire qu’on donne à nos amis et parents devant tous les invités ! Arrêtons de verser l’argent en public sur les mariés les jours de leur union. Enlevons les paniers d’offrandes qui sont sur la chaire de l’église là, c’est du boucan spirituel devant les frères de l’assemblée. Chacun n’a qu’à jeter son offrande en l’air, Le Seigneur lui-même va venir prendre… De grâce, ne faisons pas une mauvaise interprétation de la parole de Dieu‘’, a-t-il interpellé.

Ks Bloom a donc fait savoir que l’action du pasteur Zahui ne constitue, en aucun cas, une entrave à la parole de Dieu. ‘’ Laissez les Pasteurs tranquilles svp ! Le ministère est assez pesant, ils ont aussi le droit de déstresser et de s’amuser. Faire planer quelques billets sur son petit frère en te réjouissant avec lui, où est le mal ? Celui qui ne l’a jamais fait, c’est peut-être parce qu’il n'a pas les moyens. Sinon, on le fait tous pour faire plaisir à nos proches ! Pourquoi pas un pasteur ? Merci Padré Wilfried ZAHUI de m’avoir honoré devant tout le monde et surtout à ta façon ! Tu es une bénédiction, on est ensemble‘’, a soutenu KS Bloom.