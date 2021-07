Bac: Candidate tuée dans un accident, le message de Mariatou Koné

Devant le drame survenu à Yamoussoukro le lundi 5 juillet 2021 au cours duquel une candidate au Bac a perdu la vie, Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, a apporté sa compassion aux familles éplorées et aux blessés.

Mariatou Koné attristée par la mort d'une candidate au Bac dans un accident

Une scène dramatique a eu lieu le lundi 5 juillet 2021 à Yamoussoukro. En effet, un taxi communal, couramment appelé "woro-woro" est entré en collision avec une ambulance faisant deux morts, la nommée Sountoura Awa, candidate au baccalauréat et le conducteur du taxi. Le bilan fait également état de trois autres candidates au bac blessées. Au total, on dénombre cinq blessés. L'accident s'est produit au niveau du carrefour du trésor de ladite ville. Le chauffeur de l'ambulance a fait savoir que le conducteur du taxi a refusé de lui céder le passage. Les blessés ont été conduits au centre de santé Moscati (Yamoussoukro) afin de recevoir des soins. Pour l'heure, on n'a pas d'information sur leur état de santé.

Dans une publication sur son compte Twittter, Mariatou Koné a exprimé toute sa tristesse à la suite de ce drame. "Une pensée pour les élèves candidats au bac, victimes de l’accident de la circulation survenu ce matin à Yamoussoukro. Sincères condoléances à la famille de l’élève Sountoura Awa décédée. Yako à la famille du chauffeur de taxi. Prompt rétablissement aux élèves blessés", a écrit la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation.

Le décès tragique de cette jeune candidate au Bac a provoqué une vive émotion sur la toile. Des internautes ont apporté leur compassion à la famille de Sountoura Awa, partie pour tenter de décrocher le diplôme du Bac et qui a trouvé la mort. Les épreuves du baccalauréat ont débuté le lundi 5 juillet 2021 et s'achèvent le vendredi 9 juillet 2021.