Simone Gbagbo plaide le cas de Blé Goudé auprès d'Alassane Ouattara

Simone Gbagbo vient d'envoyer un message à Alassane Ouattara pour le retour de Charles Blé Goudé. L'ex-Première dame ivoirienne a demandé au président ivoirien d'oeuvrer pour le retour du président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) en Côte d'Ivoire.

Retour de Blé Goudé : Simone Gbagbo lance un appel à Alassane Ouattara

Laurent Gbagbo est rentré à Abidjan le jeudi 17 juin 2021. L'ex-chef d'État ivoirien a retrouvé ses partisans après dix années loin de la terre de ses ancêtres. Cependant, son ancien codétenu, Charles Blé Goudé, demeure encore à La Haye. Lors d'une interview sur la chaine de télévision TV5 Monde, l'ancien-leader de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) a dit avoir confiance "aux propos du président Alassane Ouattara, qui malgré la condamnation du président Gbagbo à 20 ans de prison, l'a fait rentrer". Il a aussi indiqué que si le président de la République l'a fait pour le "Woody" de Mama, il le fera également pour lui. "J'ai confiance en lui et je m'en remets en lui ", avait poursuivi Charles Blé Goudé.

Dans une déclaration, Simone Gbagbo a cru bon de plaider le cas de Charles Blé Goudé auprès d'Alassane Ouattara. L'ancienne députée de la commune d'Abobo a tout d'abord remercié le chef de l'État pour le retour de Laurent Gbagbo à Abidjan. "Je lui dis infiniment merci pour cela", a-t-elle affirmé. Elle a saisi l'occasion pour appeler le président ivoirien de "faire revenir au pays Charles Blé Goudé et tous les nombreux fils et filles de la Côte d'Ivoire encore en exil".

«Ce retour, a aussi été le fruit de l’accord du Chef de l’Etat, M. Alassane Ouattara, de voir le Président Laurent Gbagbo, rentrer dans son pays. Je lui dis infiniment merci pour cela. Et je viens encore une fois, plaider pour qu’il continue à poser ces actes forts d’apaisement et de réconciliation que tout le peuple de Côte d’Ivoire attend. Notamment : Faire revenir au pays, Charles Blé Goudé et tous les nombreux fils et filles de la Côte d’Ivoire, encore en exil », s'est exprimée Simone Gbagbo.

La première vice-présidente du Front populaire ivoirien (FPI) n'a pas manqué de souhaiter la libération des "prisonniers civils et militaires de la crise postélectorale qui continuent de purger leurs lourdes peines". L'épouse de Laurent Gbagbo n'a pas omis les "nombreux prisonniers de la crise politique dite du 3e mandat". «Aujourd’hui, le temps est favorable pour la manifestation de l’Amour avec grand A envers tous les concitoyens, peu importe leur ethnie, leur religion ou obédience politique. Le temps n’est plus aux imprécations ! Ne donnons donc aucune place à l’amertume, à la rancune, à la douleur, à la déception et à la colère », a-t-elle exhorté.