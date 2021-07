Un Français à Vitale: "Donne moi juste 3 minutes (...) Tu ne seras pas déçue"

Un artiste français répondant au nom de WhileWild a affiché toute son admiration pour la chanteuse Coupé-décalé, Vitale. Ce qu’il demande.

Le chanteur WhileWild déclare sa flamme à Vitale: ‘’Donne-moi juste une chance‘’

La pasteur Makosso Camille a posté, lundi sur sa page Facebook, une photo de la chanteuse gabonaise Créole en y laissant le commentaire suivant: ‘’ ma reine, ma douce, ma consolation, ma conseillère, ma déclaration‘’. Cette publication qui s’apparente à une déclaration d’amour a suscité de nombreuses réactions dont celle de la chanteuse Coupé-décalé Bomisso Nadège alias Vitale. ‘’ Mon Général Makosso Camille, explique-moi très bien ce qui se passe avec la voisine. Tu as fais un post ce matin; je n'ai pas bien compris le sens ! Tu es convoqué ici ‘’, a écrit la chanteuse Coupé-décalé sur sa page Facebook.

Ce post de Vitale a bien évidemment suscité de nombreux commentaires dont un a attiré l’attention. En effet, un artiste français du nom de WhileWild, aucunement intéressé par cette affaire entre Vitale, Makosso et Créole, a affiché toute son admiration pour la chanteuse Coupé-décalé. ‘’ Salut Vitae. Je suis normand et j’ai toujours été admiratif de ton parcours professionnel ! Pour ma part, je suis auteur compositeur et si tu pouvais lire mon message, ce serait un honneur pour moi. Je suis pianiste / guitariste et je sais que les gens écrivent tout le temps cela, mais je pense que je peux faire la différence. Je fais moi-même mes propres chansons et vidéos et je fais une nouvelle vidéo chaque mois dans un autre pays. Si tu pouvais apprécier mes chansons et mon travail, je serais un peu plus près de réaliser mon rêve. Tu ne seras pas déçue. Donne moi juste une chance et 3 minutes de ton temps. Merci. En attendant une réponse de ta part‘’, a réagi WhileWild, suivi par plus de 404 mille personnes sur Facebook.