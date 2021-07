BACIM 2021: Ibrahim Magassa nominé meilleur leader social du Sud-Comoé

Le directeur d’Algest Consulting, Ibrahim Magassa, figure en pole position des nominés de l’édition spéciale des Bâtisseurs de la Côte d’Ivoire Moderne (Bacim). L’information a été donnée au cours d’une conférence de presse, dans un complexe hôtelier de Cocody, le mercredi 26 mai 2021, par le président Franck Mickaël Koffi.

​Edition spéciale des Bacim: Ibrahim Magassa, l’influent banquier d’intérêt public nominé

Il est sur tous les fronts. Fonds d’entretien routier, logements pour les fonctionnaires, achat d’avions par la compagnie aérienne nationale… Le directeur d’Algest Consulting, Ibrahim Magassa, constitue à n’en point douter, une chance pour la Côte d’Ivoire. Car, il joue un rôle de premier plan dans le financement des projets et services de l’État. Cadre de Grand-Bassam, le directeur associé et cofondateur de la banque d’affaires Algest Consulting, vient d’être désigné par les membres du jury des Bacim, comme étant le meilleur leader social de la région du Sud-Comoé.

« Il est su de tous que Monsieur Ibrahim Magassa est un mécène et un modèle pour la jeunesse ivoirienne. Il pose beaucoup d'actions pour le bien-être des populations du Sud -Comoé. Don de vivres et de non-vivres, financement des projets des jeunes et des femmes, lutte contre le Covid-19 par la distribution de kits sanitaires, don de fournitures aux parents d’élèves en difficulté et surtout sa proximité et son grand amour pour sa patrie, sont autant d’actions qui lui ont permis de décrocher le prix BACIM 2021 du meilleur leader social de la région du Sud-Comoé », a justifié Franck Mickaël Koffi qui égrenait quelques actions menées par le lauréat.

Selon le promoteur des BACIM, ce prix est une exhortation, un encouragement et un panégyrique à Ibrahim Magassa afin de le stimuler à toujours travailler pour le bien-être de la Côte d’Ivoire, comme il l’a toujours fait. « Nous désirons monter des financements innovants et durables pour développer les économies africaines au travers de mécanismes nouveaux s’insérant dans des marchés franc CFA et internationaux dynamiques », dixit Ibrahim Magassa à Jeune Afrique. La cérémonie de distinction se tiendra le samedi 10 juillet 2021 dans un complexe hôtelier de la capitale économique, en présence d’autres lauréats et des autorités politiques et administratives.