Cinéma : Le Festival du film des 18 montagnes de Man se signale

Le monde du cinéma ivoirien connaitra bientôt un nouveau souffle avec l'arrivée du Festival du film des 18 montagnes qui se tiendra du 15 au 17 juillet 2021 dans la ville de Man. C'est ce qu'ont annoncé les initiateurs de l'évènement lors d'une conférence de presse le lundi 5 juillet au siège de l'ONACI (Office national du cinéma ivoirien).

Cinéma : La ville de Man accueille le Festival des 18 montagnes

Du 15 au 17 juillet 2021, Man sera la capitale du cinéma ivoirien. Cette ville située dans l'ouest de la Côte d'Ivoire accueillera la première édition du Festival du film des 18 montagnes. Au cours d'une rencontre avec la presse, l'Association coeurs solidaires pour la culture a dévoilé les grands pans de cet évènement cinématographique. Selon Ursula Koffi, la commissaire générale, le festival a vu le jour par la volonté de créer une plateforme d'expression et la mise en valeur des oeuvres cinématographiques issues de la coopération sud-sud. Elle a déclaré que ce projet novateur a été accepté par la population et les autorités de Man. "Le choix de la ville de Man parce que c'est une ville touristique et nous sommes dans une démarche de rapprochement du cinéma vers la population", a-t-elle ajouté.

Placé sous le thème "La place de la femme dans les mutations sociales à travers le cinéma des coopérations sud-sud", le Festival du film des 18 montagnes bénéficie de l'appui d'Aboubakar Fofana, le maire de la commune de Man. Le premier magistrat de la ville aux 18 montagnes a affirmé qu'en acceptant d'accompagner l'Association coeurs solidaires pour la culture, il veut donner l'opportunité au monde entier de revenir à Man. "Nous invitons les Ivoiriens à venir découvrir la beauté de Man et à être nos ambassadeurs", a-t-il dit. Pour sa part, Franck Appiah, directeur de production, a signifié que le thème de coproduction a été inséré dans le cinéma ivoirien, car la Côte d'Ivoire rencontre un problème de financement des projets cinématographiques.

Le Festival du film des 18 montagnes des 18 montagnes connait trois phases. Il faut noter que du 7 au 17 juin 2021, l'Association coeurs solidaires pour la culture a initié une formation avec une quinzaine de jeunes vidéastes issus de Man, sélectionnés par un jury. Les participants ont reçu un certificat. La seconde phase aura lieu du 8 au 9 juillet. Il s'agit de la nuit du cinéma, à savoir la projection de films hors compétition en vue de susciter l'intérêt de la population pour le 7e art et la culture.

Treize films seront en compétition pour la conquête de sept prix : le Grand prix Manle ; le Prix Dent de Man du meilleur court métrage fiction ; le Prix Dent de Man du meilleur court métrage documentaire ; le Prix Dent de Man de la meilleure interprétation ; le Prix spécial Dent de Man pour la protection de l'environnement ; le Prix spécial Dent de Man éveil d'Afrique et le Prix spécial Dent de Man de la mairie pour l'intégration féminine.

Outre la compétition, le festival s'articulera aussi autour d'un planting d'arbres, d'une visite touristique et d'une exposition. Trente jeunes amateurs et professionnels bénéficieront également d'un laboratoire de création qui consiste à réaliser un film en un laps de temps. Il est aussi prévu un concours de pitch au cours duquel les participants auront la possibilité de pitcher devant un comité de professionnels.