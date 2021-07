BEPC 2021: Voici où trouver les résultats de l'examen

Les résultats de la session 2021 du Brevet d’étude du premier cycle (BEPC 2021 ), seront connus ce mardi 6 juillet.

BEPC 2021: Les résultats disponibles ce mardi 6 juillet

Les résultats de la session 2021 de l'examen du brevet d'étude du premier cycle (BEPC 2021), devraient être publiés ce mardi 6 juillet 2021. Dosso Mariam, la directrice des examens et concours, livrera à l'occasion les statistiques au niveau national de cet examen à grand tirage. Les candidats auront ensuite à partir de 14 h, le choix de prendre connaissance de leurs résultats en se rendant dans leurs différents centres d’examen ou sur le portal officiel du ministère de l' Education nationale, men-deco.org. Pour l’examen du BEPC et du test d’orientation en seconde, les épreuves orales et pratiques ont eu lieu du 9 au 12 juin 2021.

Les épreuves physiques et sportives (Eps) se sont déroulées du 12 au 24 avril 2021. Les épreuves écrites ont eu lieu du 14 au 18 juin. Ce sont 509 609 candidats répartis dans 816 centres, qui y ont pris part. Cependant, les épreuves ont enregistré quelques incidents. Des sujets non-inscrits au programme, proposés, ont été, purement et simplement retirés et repris. Aussi, le programme a-t-il connu un aménagement. Initialement prévues pour se tenir sur 05 jours, les épreuves se sont déroulées sur 03 jours. En 2020, ce sont 243 416 candidats qui ont été déclarés admis sur les 457 797 candidats qui avaient effectivement pris part à l'examen, soit un taux de réussite de 53,17%.