L' UNA- FESCI invite Gbagbo à "prendre langue" avec Bédié et Ouattara

Le président Ahipeaud Martial et ses camarades membres de l' Union des anciens de la FESCI (UNA-FESCI) ont évoqué la situation socio-politique ivoirienne dans un communiqué dont copie est parvenue à Afrique sur 7.

Retour de Charles Blé Goudé : Ce que va faire l' UNA-FESCI dans les prochains jours

L' UNA-FESCI adresse ses remerciements au président Alassane Ouattara pour avoir permis le retour en Côte d'Ivoire de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, acquitté définitivement par la Cour pénale internationale (CPI), le 31 mars dernier. L'organisation dirigée par Ahipeaud Martial, se félicite par ailleurs que, pour une première fois depuis 10 ans, les trois figures majeures de la vie politique nationale (Bédié, Ouattara et Gbagbo) soient présentes sur le sol ivoirien.

" Pour l’Unafesci, c’est là une opportunité historique de discussion qui nous est offerte pour trouver les solutions idoines aux enjeux de démocratisation effective, de construction d’un état de droit, de poursuite de notre développement économique et surtout, de solution à la grave fracture de la cohésion nationale", lit-on dans le communiqué. Qui encourage le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI), rentré en Côte d'Ivoire le 17 juin dernier, à prendre langue avec ses "ainés" Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara pour que la classe politique ivoirienne se retrouve dans son ensemble pour des discussions inclusives.

L' UNA-FESCI a également fait cas des condamnations par la justice ivoirienne, de certains de ses camarades, notamment Guillaume Soro et Souleymane Kamaraté alias Soul to Soul, à de lourdes peines judiciaires. L'Union dit encourager toutes les initiatives qui vont dans le sens de la résolution politique des questions politiques. C'est pourquoi, son président Ahipeaud Martial félicite l'initiative prise par l'ancien député de Fresco, Alain Lobognon, visant à concilier l'ex-chef rebelle Guillaume Soro et son ex-mentor, le président Alassane Ouattara.

"L’UNA-FESCI se félicite de l’initiative prise par le Ministre Alain Lobognon et l’y encourage vivement tout en souhaitant qu’elle soit tout aussi inscrite dans l’agenda du ministre de la réconciliation qui s’est personnellement impliqué dans le retour du Président Laurent Gbagbo. D’ailleurs, c’est ici le lieu aussi de féliciter le Ministre Kouadio Konan Bertin, pour sa posture volontariste d’engager toutes les composantes du tissu politique ivoirien au dialogue", indique le communiqué.

"C’est pour cela que l’UNA-FESCI s’inscrit dans cette démarche et entend le saisir officiellement, dans les jours à venir, des dossiers du retour de ses autres camarades, le Président Charles Blé Goudé, président du Cojep, et Serge Koffi dit STT, Ex SG du BEN", annonce le président Ahipeaud Martial. L' UNA-FESCI espère présenter au ministère de la réconciliation nationale, ses propositions concrètes en vue de sensibiliser les différentes couches de la population et désactiver les gènes de la confrontation.