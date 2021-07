PDCI: Bédié heureux de retrouver libre son VP Akossi Bendjo

Noël Akossi Bendjo, cadre du PDCI-RDA, rentré d'exil le samedi 3 juillet 2021, a été reçu en audience par Henri Konan Bédié, ce mercredi 7 juillet.

Rentré d'exil, Akossi Bendjo reçu par Bédié

Rentré à Abidjan, le samedi 03 juillet dernier, après trois années d'exil forcé en France, Noël Akossi Bendjo s'est entretenu ce mercredi avec son mentor Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). Une rencontre que semble bien accueillir l'ex-président ivoirien qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux. " J’ai reçu, ce mercredi 07 juillet, avec joie à ma résidence de Daoukro, le maire Noël Akossi Bendjo, rentré d’exil le samedi 03 juillet dernier", a posté le Sphinx de Daoukro.

Henri Konan Bédié a félicité la délégation France de son parti, le PDCI-RDA, pour le "soutien émotionnel, moral et physique" apporté durant ces trois années d'exil, à l'ex-maire de la Commune du Plateau. «Notre idée de la politique au PDCI-RDA, est celle du rassemblement, de l'union; et ce, en inscrivant toujours le dialogue au cœur de toutes nos actions dans le cadre de la recherche de la paix », a ajouté le président Bédié. Non sans féliciter la grande famille du PDCI-RDA, pour le chaleureux accueil réservé au vice-président du parti, à son arrivée, samedi dernier à Abidjan.

Noël Akossi-Bendjo fut le tout-puissant maire de la commune du Plateau pendant plus de dix-sept années. En août 2018, alors qu'il était en mission en Europe, il est soudainement révoqué pour des soupçons de détournement de fonds publics, faux et usage de faux. Sur conseil de ses avocats, il choisit de ne pas rentrer à Abidjan. Onze mois plus tard, la justice ivoirienne le condamne à vingt ans de prison ferme et à plus de 10 milliards de francs CFA (environ 16 millions euros) d’amende.

Son retour au bercail, après trois ans d'exil, s'inscrit dans le cadre de la décrispation du climat socio-politique national, amorcée par le président de la République, Alassane Ouattara. Rentré libre en Côte d'Ivoire, le week-end dernier, Akossi Bendjo a souhaité un dialogue franc entre les "doyens d'âge" Gbagbo, Bédié et Alassane Ouattara pour une décrispation du climat politique au pays.