"Eugène Diomandé prêt à rallier Sory ou Idriss Diallo": Toute la vérité

Le président du Séwé Sports de San Pedro, Eugène Diomandé, a apporté des précisons sur une supposée interview qu’il aurait accordée, mercredi, au journal sportif Le Sport.

Eugène Diomandé: ‘’Drogba et moi, on se parle tous les deux‘’

Le journal sportif ivoirien "Le Sport" a dévoilé une interview dans laquelle, Eugène Diomandé, l’ancien coordonnateur de la campagne de Didier Drogba dans le cadre de l’élection à la Fif, se disait favorable à un éventuel rapprochement avec les deux autres candidats déclarés à cette élection.

‘’Didier est un jeune frère que j’estime beaucoup et qui peut apporter au football ivoirien. D’ailleurs, il n’est pas le seul à pouvoir le faire. Je suis ami à tous les acteurs du football ivoirien. J’apprécie Sory Diabaté, j’aime bien Idriss Diallo aussi (…) Aujourd’hui, les cartes sont à rebattre. Il n’est pas impossible que les choses changent‘’. Tels sont les propos attribués au président du Séwé Sports de San Pédro dans le journal Le Sport.

Dans la soirée du même mercredi, jour de la parution de la fameuse interview, Eugène Diomandé a confié au média Abidjan Sports qu’il n’a jamais tenu de tels propos. ‘’ Je n'ai accordé d' interview à personne. J'ai même appelé le journaliste qui m'a prêté ces propos pour marquer mon étonnement. Il m'a interpellé au stade pour me demander ce que je pensais du travail du Comité de normalisation. Je lui ai répondu, par fraternité, que le CN FIF fait très bien son travail. Toutefois, il est vrai qu'il y ait un certain manque de connaissances de l'environnement sportif … Le titre de mon jeune frère journaliste est totalement orienté. Il n'a rien à voir avec mes mots et ma pensée mais cela ne m'étonne pas quand je sais quelle position, il défend‘’, a-t-il confié à Abidjan Sports.

‘’ Je parlais du Séwé et le journaliste m'a demandé pourquoi je suis parti de la Team Drogba alors que notre petit échange fraternel ne portait pas sur Didier. Je lui ai dit que je ne suis pas parti mais j'ai juste pris du recul", a-t-il ajouté. Le président du Séwé Sports de San Pedro a tenu à réaffirmer que son choix pour l’élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, est bel et bien l’ancien buteur des Eléphants.

‘’Drogba et moi, on se parle tous les deux. J'ai été surpris de ce titre. Il est probable que nous reprenions notre marche ensemble pour le progrès du foot ivoirien. Nous nous verrons même sous peu...Drogba est mon choix. Nous allons nous rencontrer pour discuter et parler projets... Cela va nous permettre de voir de quoi le futur sera fait’’, a-t-il précisé. Quant au journaliste Dou Nicaise, auteur de l’interview, qui a officiellement affiché son soutien à Sory Diabaté, il dit être en position d’éléments sonores qui attestent les propos publiés dans son journal.