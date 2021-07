De retour de Kinshasa, ce que Laurent Gbagbo prépare avec Bédié

L'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, a regagné Abidjan, mercredi 7 juillet après midi, après avoir séjourné cinq jours durant à Kinshasa, sur invitation de Jean Pierre Bemba, son ami et ex-codétenu du pénitencier de Sheveningen, à La Haye.

Côte d'Ivoire : Laurent Gbagbo de retour à Abidjan après une visite privée en RDC

Laurent Gbagbo est de retour au pays, après cinq jours passés à Kinshasa dans le cadre d'une visite strictement privée. L'ancien chef de l'Etat ivoirien avait quitté Abidjan, le vendredi 2 juillet 2021, sur invitation de l'ex-vice-président congolais, Jean Pierre Bemba. Au cours de son séjour, Laurent Gbagbo, acquitté le 31 mars dernier des lourdes charges de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, a assisté au mariage du fils, de son hôte.

Il a également pu rencontrer Antoine Félix Tshisekedi, chef de l' Etat de la RDC et président en exercice de l' Union africaine, avec qui ils ont eu des échanges chaleureux et cordiaux. Laurent Gbagbo a également profité de son séjour en terre congolaise pour traduire ses remerciements à ses anciens codétenus congolais dont Germain Katanga, Thomas Lubanga, Mathieu Gundjolo et Fidèle Babala qui "l’ont servi avec dévouement pendant leur temps d’incarcération".

À Roland Lumumba, fils de Patrice Lumumba, figure de l'histoire congolaise, l'époux de Simone Gbagbo a également accordé une audience privée. De retour au pays, mercredi 07 juillet 2021, aux environs de 17 h 45, l'ex-chef de l' Etat qui a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigy d'Abidjan, par une délégation de la direction du Front populaire ivoirien (FPI), son parti, devrait prendre un moment de repos, avant de mettre le cap, le 10 juillet prochain, sur Daoukro.

Gbagbo devrait y rencontrer Henri Konan Bédié, le président du PDCI. La dernière rencontre entre les deux hommes, remonte au 29 juillet 2019 à Bruxelles, peu après la libération de Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale (CPI). La rencontre Bédié - Gbagbo, devrait probablement tracer les sillons d'une nouvelle alliance entre leurs deux partis politiques respectifs, notamment le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA) et le Front populaire ivoirien (FPI).